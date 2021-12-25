رئيس جهاز شئون البيئة: 31 مليون دولار لحماية الشواطئ المصرية

كتبت منال العيسوى

قال الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، إن الوزارة نجحت خلال عدد من الشركاء بآليات التمويل الدولية، ومنها مرفق البيئة العالمية وكافة برامج الأمم المتحدة وأحدثهم صندوق المناخ الأخضر، من أجل تمويل المشروعات القومية لحماية الشواطئ المصرية، والتي تم تمويلها بقيمة حوالى 31 مليون دولار أمريكي.

وأوضح أبو سنة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الوزارة تعاونت مع هيئة الأرصاد الجوية وإدارة المساحة ووزارة الموارد المائية والرى، في إنشاء تطبيق خريطة تفاعلية، لمخاطر وتهديدات ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية.

وأكد أبو سنة أن وزارة البيئة بادرت بتنفيذ برامج لبناء القدرات ورفع الوعي بظاهرة التغيرات المناخية لكل فئات المجتمع ومنها المرأة والشباب وطلبة المدارس والجامعات، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من الوزارات والمجالس القومية، ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.