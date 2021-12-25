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دجال سوهاج يعترف عقب ضبطه: أقنعت الأهالي بقدرة "الأحجبة" على حل المشاكل

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:36 م
دجال سوهاج يعترف عقب ضبطه: أقنعت الأهالي بقدرة "الأحجبة" على حل المشاكل شعوذة
كتب محمود عبد الراضي

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لجأ مواطن في سوهاج لجمع مبالغ مالية عن طريق السحر والشعوذة، حيث تم القبض عليه واعترف بجريمته. وقال المتهم في اعترافاته، إنه أقنع ضحاياه بقدرته على حل مشاكلهم وتقديم وصفات سحرية لهم، وكتابة الأعمال من أجل الحصول على المال.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص -  مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج)  بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بإستخدام أساليب الدجل والسحر وإستغلال مواقع التواصل الإجتماعى والقنوات الفضائية فى الإعلان عن نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على (مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد نشاطه الإجرامى - 2 دفتر به بيانات المترددين عليه  - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) ، وكذا (جهاز كمبيوتر  - هاتف محمول) ، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على (أسماء الأشخاص وبياناتهم وصورهم - ووصف لبعض حالات السحر التى يعانون منها - المبالغ المالية المدفوعة - مقاطع فيديو مصورة تظهر كيفية وطرق العلاج - مقاطع فيديو تشير إلى نشاط المتهم) ، وبمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.، فتم حبسه.

 


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