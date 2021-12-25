اليوم السابع
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السبت، 25 ديسمبر 2021 02:00 م
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خدمات قدمتها الدولة لتيسير حصول المواطنين على الوقود في شمال سيناء

السبت، 25 ديسمبر 2021 01:00 م
خدمات قدمتها الدولة لتيسير حصول المواطنين على الوقود في شمال سيناء اللوء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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قال اللوء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم افتتاح محطة وقود، "وهى الثانية بالعريش"، لتخفيف العبء عن أصحاب السيارات وتيسير تموين سياراتهم بالغاز، وذلك طبقا لمنظومة الدولة وتوجيهات الرئيس، بافتتاح العديد من محطات الغاز فى مختلف المحافظات، مشيرا إلى أنه محدد للمحافظة فى إطار المنظومة 3 محطات غاز لتموين السيارات، وتوفير 82 سيارة فان وتوزيعها على أصحاب التكاتك فى مركز ومدينة بئر العبد للعمل كبديل التوكتوك فى إطار المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، التابع لوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى.
 
وتابع محافظ شمال سيناء، أنه فى مجال الخدمة الصحية التى تقدم على مستوى المحافظة من خلال المستشفيات والمراكز الصحية، شهدت المحافظة تشغيل أحدث خدمة طبية وهى مركز التطعيم ضد كورونا بمستشفى العريش العام، والمركز يقدم الخدمة والرعاية الصحية والطبية للمواطنين فى ظل جائحة كورونا من خلال توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.
 

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