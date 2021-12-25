حصاد مجمع البغدادى بالأقصر فى 2021.. أبرزها تسليم 24 وحدة للمستثمرين

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن حصاد العمل فى مجمع البغدادى الصناعي الذي جرى إنشاؤه وافتتاحه لدخول عالم الصناعة خلال 2021، حيث إن مجمع البغدادى مقام على مساحة 49.17 فدان بما يعادل 206512 مترا مربعا، وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 100%، حيث يضم المجمع 206 وحدات متنوعة بمساحة مختلفة لخدمة شباب المستثمرين.

وأضافت محافظة الأقصر، أن مجمع البغدادى الصناعى تم طرحه مع باقى المجمعات الصناعية (13 مجمعا) حول مصر من خلال هيئة التنمية الصناعية، وتم تسليم 24 وحدة للمستثمرين، وتشغيل وحدتين منتجة، وذلك بتكلفة بلغت 816 مليون جنيه تقريباً من إنشاءات وترفيق بدعم ورعاية هيئة التنمية الصناعية.

ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن الدولة قدمت ما عليها فى مجمع البغدادي الصناعي الذي يضم 206 وحدات متنوعة، والمقامة على مساحة 48 فدانا والمطروحة حالياً للشباب والمستثمرين، فالمكان جاهز والخدمات متوفرة بالكامل داخل تلك الوحدات الصناعية، موضحاً أن المجمع يقع على مساحة تعادل 206 آلاف متر مربع، ويضم وحدات بمساحات تتراوح بين 150 و400 متر، والذي يشمل عددا من الأنشطة الصناعية، مثل: الأدوات المكتبية، والكهربائية، والهندسية، وصناعة المنسوجات، والورق وبعض الصناعات التعدينية والصناعات الغذائية وصناعة الكمامات والأكواب الورقية وغيرها من الصناعات.



ويضيف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن المجمع الصناعى بالبغدادى المقام على 48 فدانا، حجز 18 وحدة للمستثمرين من أصل 206 وحدات، وجاري الطرح لها في هيئة الإستثمار، حيث إن وحدات المجمع مخصصة لعدد من الأنشطة المتنوعة ومنها: (غذائى، هندسى، كيماوى، ملابس جاهزة ومفروشات، مواد بناء)، بإجمالى تكلفة تصل إلى 816 مليون جنيه ويتيح حوالى 5700 فرصة عمل، ويضم المجمع 206 وحدات منها 146 وحدة بمساحة 432 مترا مربعا للوحدة، و60 وحدة بمساحة 384 مترا مربعا.



المبنى الإدارى داخل مجمع البغدادى





المجمع يقدم وحدات جاهزة للشباب بالصعيد





تصميم وتجهيز عالمى لمجمع البغدادى بالأقصر





رئيس مدينة البياضية خلال تجهيز المجمع

