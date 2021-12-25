حزن بقرية شبرا ملس بالغربية بعد العثور على جثة شاب مقتولا في إيطاليا

خيم الحزن بين أهالى قرية شبرا ملس مركز زفتى بمحافظة الغربية بعد مقتل المواطن عماد أبو المعتوه والعثور على جثته فى أحد ضواحى مدينة روما الإيطالية.

كان الشاب المتوفى قد سافر بحثاً عن لقمة العيش تاركا زوجته و3 أبناء، منذ 10 سنوات، وانقطعت الاتصالات مع اسرته مؤخراً حتى تم اكتشاف وفاته والعثور على جثته فى الشارع.

وفتحت السلطات الإيطالية تحقيقات موسعة فى القضية لتحديد ملابسات الجريمة.

وكشف أهالى القرية، أن المتوفى سافر منذ 10 سنوات لشقيقه إيطاليا للعمل معه، وكان يتواصل مع الأسرة حتى اختفائه فى 12 ديسمبر الجاري.

وأشار الأهالى إلى أنهم تلقوا اتصالات مع مصريين بإيطاليا بالعثور عليه جثة هامدة ملقاه فى الشارع، وفور إعلان الخبر فى القرية خيم الحزن على وفاته.

وطالب الأهالى بتدخل وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والتواصل مع السلطات الإيطالية لمتابعة سير التحقيقات حتى يتم التوصل لمرتكبى الحادث وتقديمهم للعدالة.