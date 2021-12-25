اليوم السابع
Ads
السبت، 25 ديسمبر 2021 09:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حزن المنوفية.. وفاة 4 من أسرة واحدة أثناء عودتهم من العمرة (فيديو)

السبت، 25 ديسمبر 2021 08:59 م
حزن المنوفية.. وفاة 4 من أسرة واحدة أثناء عودتهم من العمرة (فيديو) قرية دبركى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم اليوم السابع بث مباشر من داخل قرية دبركى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك عقب وفاة 4 مصريين من أسرة واحدة فى حادث مرور مروع بالرياض في المملكة العربية السعودية، والأسرة مكونة من أب وأم وخمسة أبناء، حيث مازال اثنان من الأبناء في العناية المركزة بمستشفى القويعية العام، وتم تحويل الابن الخامس إلى مستشفى الملك سلمان بالرياض نظرا لخطورة حالته.
 
لقى 4 مصريين من أسرة واحدة مصرعهم فى حادث مرور مروع بالرياض بالمملكة العربية السعودية ، والأسرة مكونة من أب وأم وخمسة أبناء ، حيث مازال أثنين من الأبناء بالعناية المركزة بمستشفى القويعية العام، وتم تحويل الأبن الخامس  إلي مستشفي الملك سلمان بالرياض نظرا لخطورة حالته، وكانوا جميعا في طريقهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.
 
وكان قد تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا عاجلا بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض.
 
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير بمجرد علمه بالحادث كلف علي الفور مكتب التمثيل العمالي بتقديم خالص العزاء أقرباء  وزملاء المتوفين نيابة عنه ، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.
 

اخبار مصر

وفاة اسره فى العمره

السعوديه

القوى العامله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة