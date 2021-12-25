حزن المنوفية.. وفاة 4 من أسرة واحدة أثناء عودتهم من العمرة (فيديو)

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بث مباشر من داخل قرية دبركى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك عقب وفاة 4 مصريين من أسرة واحدة فى حادث مرور مروع بالرياض في المملكة العربية السعودية، والأسرة مكونة من أب وأم وخمسة أبناء، حيث مازال اثنان من الأبناء في العناية المركزة بمستشفى القويعية العام، وتم تحويل الابن الخامس إلى مستشفى الملك سلمان بالرياض نظرا لخطورة حالته.

لقى 4 مصريين من أسرة واحدة مصرعهم فى حادث مرور مروع بالرياض بالمملكة العربية السعودية ، والأسرة مكونة من أب وأم وخمسة أبناء ، حيث مازال أثنين من الأبناء بالعناية المركزة بمستشفى القويعية العام، وتم تحويل الأبن الخامس إلي مستشفي الملك سلمان بالرياض نظرا لخطورة حالته، وكانوا جميعا في طريقهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وكان قد تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا عاجلا بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير بمجرد علمه بالحادث كلف علي الفور مكتب التمثيل العمالي بتقديم خالص العزاء أقرباء وزملاء المتوفين نيابة عنه ، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.