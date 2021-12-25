اليوم السابع
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حبس 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات 15 يوما على ذمة التحقيقات

السبت، 25 ديسمبر 2021 04:48 م
حبس 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات 15 يوما على ذمة التحقيقات محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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أمرت النيابة العامة، بحبس 4 متهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية. 
 
 
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم  الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.
 
 

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