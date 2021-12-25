حبس عامل متهم بالشروع فى قتل ابنة عمته بسبب خلافات أسرية بمنشأة القناطر

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع فى قتل ابنة عمته بسبب خلافات أسرية فى منطقة منشأة القناطر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واعترف المتهم فى التحقيقات بإطلاق النار على المجنى عليها من فرد خرطوش كان بحوزته، بسبب خلافات أسرية بينهما، وتم التحفظ على السلاح المضبوط بحوزته وأمرت جهات التحقيق بإرساله للمعمل الجنائى لفحصه وكتابة تقرير واف عنه.

كشف التقرير الطبى الخاص بربة منزل تعرضت لإطلاق نار على يد ابن عمها فى منشأة القناطر بالجيزة، عن إصابتها برش خرطوش بيدها اليسرى، وتم تحويلها إلى مستشفى قصر العيني، وحالتها الصحية مستقرة، وذكر والد المجنى عليها أن المتهم أطلق النار على ابنته بواسطة سلاح نارى "فرد خرطوش" أمام منزله قاصدا قتلها، وأنها أصيبت برش خرطوش، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وذكر والد المجنى عليها أن المتهم البالغ من العمر 20 عاما، يقيم بذات العقار الذى يقيم به، ووجه اتهاما له بمحاولة قتل ابنته.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وضبط رجال المباحث بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش عيار 16، بالإضافة إلى 4 طلقات من ذات العيار.

ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على عامل، لاتهامه بالشروع فى قتل ابنة عمه، بسبب خلافات أسرية، بمنشأة القناطر، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة ربة منزل بطلق ناري، ونقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبإجراء التحريات تبين للرائد إكرامى البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أن ابن عم المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وتمكن رجال المباحث بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأرشد عن سلاح الجريمة وتم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.