جو وجيل بايدن يهنئان الأمريكيين: نتمنى لكم الراحة والفرح بموسم الأعياد

كتبت : شيماء عبد المنعم

احتفل الرئيس الأمريكى جو بايدن، بمناسبة عيد الميلاد، حيث ظهر الرئيس برفقة زوجته السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، في صورة من البيت الأبيض وسط زينة الكريسماس، وعلق الرئيس الأمريكى على الصورة التى نشرها حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، "من عائلتنا إلى عائلاتكم، عيد ميلاد سعيد.. أتمنى أن يمتلئ وقتك مع أحبائك بالدفء والراحة والفرح في موسم الأعياد هذا".



الحساب الرسمى للرئيس الامريكي جو بايدن



جو وجيل بايدن

وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه رغم الأزمات العديدة التى يواجهها الرئيس الأمريكى جو بايدن، من ارتفاع إصابات كورونا وتعثر أجندته الاقتصادية فى الكونجرس، إلا أن هذا لم يمنعه من الترحيب بكلبه الجديد فى البيت الأبيض.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن بايدن قدم على صفحته على "تويتر"، أحدث ساكنى البيت الأبيض، وهو كلب جيرمان شيفيرد ذو أذنين كبيرتين للغاية، ويدعى الكلب البالغ من العمر ثلاثة أشهر "كوماندر"، وقال بايدن فى تعليق الفيديو الذى نشره على حسابه على تويتر "مرحبا يا صديقى؟؟ كيف حالك؟".

وفى لقطة أخرى بالفيديو، ظهر بايدن وهو يرتدى الكمامة مع زوجته جيل، وهما يجوبان البيت الأبيض مع الكلب الجديد قبل أن يطلق العنان له.

وجاء وصول أحدث أفراد عائلة بايدن، كما وصفه الرئيس، بعد رحيل محزن أحد كلبى بايدن فى يونيو الماضى. ومات شامب عن عمر 13 عاما، ونعاه أل بايدن فى بيان فى هذا الوقت، وقالا: " لقد كانا معنا فى أشد اللحظات سعادة لنا وأكثر أيامنا حزنا "نحب طفلنا الجيد الحلو، وسنفتقده دوما".