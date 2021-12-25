اليوم السابع
Ads
السبت، 25 ديسمبر 2021 05:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جو وجيل بايدن يهنئان الأمريكيين: نتمنى لكم الراحة والفرح بموسم الأعياد

السبت، 25 ديسمبر 2021 05:32 م
جو وجيل بايدن يهنئان الأمريكيين: نتمنى لكم الراحة والفرح بموسم الأعياد الرئيس الأمريكى جو بايدن وزوجته جيل
كتبت : شيماء عبد المنعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفل الرئيس الأمريكى جو بايدن، بمناسبة عيد الميلاد، حيث ظهر الرئيس برفقة زوجته السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، في صورة من البيت الأبيض وسط زينة الكريسماس، وعلق الرئيس الأمريكى على الصورة التى نشرها حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، "من عائلتنا إلى عائلاتكم، عيد ميلاد سعيد.. أتمنى أن يمتلئ وقتك مع أحبائك بالدفء والراحة والفرح في موسم الأعياد هذا".

الرئيس الامريكي
الحساب الرسمى للرئيس الامريكي جو بايدن
 
جون وجيل بايدن
جو وجيل بايدن

وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه رغم الأزمات العديدة التى يواجهها الرئيس الأمريكى جو بايدن، من ارتفاع إصابات كورونا وتعثر أجندته الاقتصادية فى الكونجرس، إلا أن هذا لم يمنعه من الترحيب بكلبه الجديد فى البيت الأبيض.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن بايدن قدم على صفحته على "تويتر"، أحدث ساكنى البيت الأبيض، وهو كلب جيرمان شيفيرد ذو أذنين كبيرتين للغاية، ويدعى الكلب البالغ من العمر ثلاثة أشهر "كوماندر"، وقال بايدن فى تعليق الفيديو الذى نشره على حسابه على تويتر "مرحبا يا صديقى؟؟ كيف حالك؟".

وفى لقطة أخرى بالفيديو، ظهر بايدن وهو يرتدى الكمامة مع زوجته جيل، وهما يجوبان البيت الأبيض مع الكلب الجديد قبل أن يطلق العنان له.

وجاء وصول أحدث أفراد عائلة بايدن، كما وصفه الرئيس، بعد رحيل محزن أحد كلبى بايدن فى يونيو الماضى. ومات شامب عن عمر 13 عاما، ونعاه أل بايدن فى بيان فى هذا الوقت، وقالا: " لقد كانا معنا فى أشد اللحظات سعادة لنا وأكثر أيامنا حزنا "نحب طفلنا الجيد الحلو، وسنفتقده دوما".

 


جو بايدن

جيل بايدن

عيد الميلاد

الرئيس الأمريكي

احتفالات الكريسماس

احتفالات عيد الميلاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس الأمريكى جو بايدن يرحب بكلبه الجديد "كوماندر" فى البيت الأبيض.. فيديو

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:08 ص

"زوجة رجل مهم" على مائدة جو بايدن وبوريس جونسون.. "آن الأمريكية" تفلت من العقاب بعد قتلها شابا بريطانيا بحادث سير..وحصانة زوجها تحميها من العدالة عامين.. والقضاء البريطانى يحاكمها بعد ضغوط كبيرة 18 يناير المقبل

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 02:30 م

الرئيس الأمريكى جو بايدن يوقع مشروع رفع سقف الدين ليصبح قانوناً

الخميس، 16 ديسمبر 2021 08:34 م

حرب "تكسير عظام" بين "رجال ترامب" ومحققى اقتحام الكونجرس قبل أسابيع من ذكرى أحداث 6 يناير.. واتهام رئيس موظفى البيت الأبيض بمحاولة دفع "الحرس الوطني" لحماية أنصار دونالد.. واتصالات مع مشرعين لإلغاء فوز جو بايدن

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 05:30 م

الرئيس الأمريكى جو بايدن يهنئ المستشار الألمانى الجديد على تولى مهام منصبه

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 08:48 م

جو بايدن ينشر فيديو لزينة الكريسماس فى البيت الأبيض استعدادا لموسم العطلات

السبت، 04 ديسمبر 2021 06:47 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة