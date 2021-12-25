اليوم السابع
Ads
السبت، 25 ديسمبر 2021 10:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 278 مليون حالة

السبت، 25 ديسمبر 2021 09:40 ص
"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 278 مليون حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
واشنطن /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 278 مليونا و970 ألفا و424 حالة.

 

وذكرت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى صباح اليوم السبت - أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى حول العالم وصل إلى 5 ملايين و392 ألفا و821 حالة.. مضيفة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 52 مليون حالة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

 

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 816 ألفا و436 حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ 618 ألفا و655 حالة؛ ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 479 ألفا و520 حالة.

 

 


جونز هوبكنز

إصابات كورونا

فيروس كورونا

كورونا عالميا

278 مليون حالة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"اللبنانية للأمراض الجرثومية": 95% من مصابى كورونا عالميا لم يتلقوا اللقاح

الأحد، 28 نوفمبر 2021 09:20 م

الصحة العالمية: أوروبا سجلت أكثر من نصف وفيات كورونا عالميا الأسبوع الماضي

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 09:25 م

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا عالميا والهند تسجل أكثر من 10 آلاف مصاب

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 03:03 ص

استمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا عالميًا

السبت، 06 نوفمبر 2021 01:00 ص

استمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا عالميا

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 01:08 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة