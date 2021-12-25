"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 278 مليون حالة

واشنطن /أ ش أ/

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 278 مليونا و970 ألفا و424 حالة.

وذكرت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى صباح اليوم السبت - أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى حول العالم وصل إلى 5 ملايين و392 ألفا و821 حالة.. مضيفة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 52 مليون حالة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 816 ألفا و436 حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ 618 ألفا و655 حالة؛ ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 479 ألفا و520 حالة.