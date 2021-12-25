اليوم السابع
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السبت، 25 ديسمبر 2021 12:25 م
أكرم القصاص
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تفاصيل مجمع البغدادى الصناعى بالأقصر بعد افتتاحه بمؤتمر الرئيس × 15 صورة

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:17 م
تفاصيل مجمع البغدادى الصناعى بالأقصر بعد افتتاحه بمؤتمر الرئيس × 15 صورة تفاصيل مجمع البغدادى الصناعى بالأقصر بعد إفتتاحه بمؤتمر الرئيس
الأقصر – أحمد مرعى

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يرصد "اليوم السابع" فى 15 صورة التفاصيل الكاملة لإنشاءات أول مجمع صناعى بمحافظة الأقصر، وهو مجمع البغدادى الصناعى عقب افتتاحه فى مؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة قوص لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والصناعية فى محافظات الصعيد.

 

المجمع يقدم وحدات جاهزة للشباب بالصعيد
المجمع يقدم وحدات جاهزة للشباب بالصعيد

 

يقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إن "المجمع الصناعى بالبغدادى" يعد باكورة المشروعات الصناعية بمحافظة الأقصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يعد أولى خطوات الأقصر على طريق الصناعة والمستقبل الجديد فقد تم طرحه أمام المستثمرين فى أول منطقة صناعية بمحافظة الأقصر.

 

الوحدات بمساحات متنوعة فى المجمع
الوحدات بمساحات متنوعة فى المجمع

 

ويضيف محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن المجمع يقع على مساحة تعادل 206 آلاف متر مربع، وسيضم حوالى 206 وحدات بمساحات تتراوح بين 284 و480 مترا، موضحاً أنه يشمل عددا من الأنشطة الصناعية مثل مواد البناء الديكورية والأدوات المكتبية، والكهربائية، والهندسية، وصناعة المنسوجات، والورق وبعض الصناعات التعدينية والصناعات الغذائية وصناعة الكمامات والأكواب الورقية وغيرها من الصناعات.

الوحدات متنوعة المساحات بالمجمع
الوحدات متنوعة المساحات بالمجمع

 

وشدد المحافظ على أنه يوجد تطور كبير وخطوات فى الطريق الصحيح تتم على أرض منطقة البغدادى الصناعية بمحافظة الأقصر، ويتم العمل من قبل رجال القطاع الصناعى والمستثمرين وقيادات المنطقة الصناعية على قدم وساق دون توقف لتدخل المنطقة الصحية فى طفرة جديدة أدت لإنهاء أجزاء كبيرة فى عدد كبير من المصانع التى يجرى تجهيزها داخل المنطقة الصناعية الأولى التى تم تخصيص أراضى داخلها للمستثمرين.

 

تشطيبات وحدات مجمع البغدادى الصناعى
تشطيبات وحدات مجمع البغدادى الصناعى

 

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أن مجمع البغدادى الصناعى تم طرحه مع باقى المجمعات الصناعية (13 مجمع) حول مصر من خلال هيئة التنمية الصناعية، وتم تسليم 24 وحدة للمستثمرين، وتم تشغيل 2 وحدة منتجة، وذلك بتكلفة بلغت 816 مليون جنيه تقريباً من إنشاءات وترفيق بدعم ورعاية هيئة التنمية الصناعية، حيث إن المجمع المقام على 48 فدانا، تم حجز 18 وحدة داخلها للمستثمرين من أصل 206 وحدات وجارى الطرح لها فى هيئة الاستثمار، حيث إن وحدات المجمع مخصصة لعدد من الأنشطة المتنوعة ومنها:- (غذائى ، هندسى ، كيماوى ، ملابس جاهزة ومفروشات ، مواد بناء) وبنى بإجمالى تكلفة تصل إلى 816 مليون جنيه ويتيح حوالى 5700 فرصة عمل، ويضم المجمع 206 وحدات منها 146 وحدة بمساحة 432 مترا مربعا للوحدة، و60 وحدة بمساحة 384 مترا مربعا.

 

تصميم وتجهيز عالمى لمجمع البغدادى بالأقصر
تصميم وتجهيز عالمى لمجمع البغدادى بالأقصر

 

جولة وفد من المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب لمجمع البغدادى
جولة وفد من المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب لمجمع البغدادى

 

رئيس مدينة البياضية خلال تجهيز المجمع
رئيس مدينة البياضية خلال تجهيز المجمع

 

رئيس مدينة البياضية قريباً إفتتاح أول مجمع صناعى بمنطقة البغدادى الصناعية (1)
رئيس مدينة البياضية قريباً إفتتاح أول مجمع صناعى بمنطقة البغدادى الصناعية (1)

 

عالم الصناعة بمنطقة البغدادي بتخصيص 102 مصنع
عالم الصناعة بمنطقة البغدادي بتخصيص 102 مصنع

 

مبانى متنوعة ادارية وخدمية بالمجمع
مبانى متنوعة ادارية وخدمية بالمجمع

 

مجمع البغدداى ملحمة صناعية بالاقصر
مجمع البغدداى ملحمة صناعية بالاقصر

 

واجهات الوحدات مقسمة بالمجمع
واجهات الوحدات مقسمة بالمجمع

 

واجهة احدي الوحدات المخصصة داخل المجمع
واجهة احدي الوحدات المخصصة داخل المجمع

 

واجهة مبنى ادارة المجمع الصناعى بالبغدادى
واجهة مبنى ادارة المجمع الصناعى بالبغدادى

 

وحدات متنوع داخل المجمع بالاقصر
وحدات متنوع داخل المجمع بالاقصر

 


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