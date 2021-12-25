تفاصيل افتتاح محور سمالوط والمرحلة الأولى من تطوير الصحراوي الغربى بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر بمحافظة قنا، اليوم السبت، وذلك عبر الفيديو كونفرنس، حيث شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم في الافتتاحات.

شملت الافتتاحات في محافظة المنيا افتتاح محور سمالوط على نهر النيل، بطول 24 كم / عرض 21م، يشتمل على 47 عملاً صناعيًا منها عدد 30 كوبري كود 09، 24 / 17 نفق وبربخ لتفادي التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، بإجمالي تكلفة مليار 875 مليون جنيه.

كما شهد رئيس الجمهورية، افتتاح الطريق الصحراوي الغربي، امتداد القاهرة – المنيا بمسافة 230 كم متر، بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من الطريق الصحراوي الغربي من القاهرة حتى المنيا، حيث شملت الاعمال، تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كباري و 16 نفقا.

كما شملت الافتتاحات في محافظة المنيا افتتاح مجمع الصناعات بالمنطقة الصناعية، بالمطاهره شرق النيل، على مساحة 19 فدان حيث يضم 68 وحدة صناعية بتكلفة 284 مليون جنيه، وتبلغ مساحة الوحدات الصغيرة 432 متر مربع بينما الوحدات الكبيرة 790 متر مربع، وتصل إلى مساحة 800 متر مربع.

من جانبه، أشاد محافظ المنيا بحجم ونوعية المشروعات القومية المنفذة في كافة القطاعات على أرض المحافظة، لافتا أن إنشاء كوبري محور سمالوط على النيل، يعمل على تنمية وخدمة العديد من المناطق أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا ومصنع الأسمنت ومحاجر الرخام و محاجر الطوب الحجري شرق النيل، مشيراً إلى ان افتتاح المرحلة الأولى من الطريق الصحراوي الغربي امتداد القاهرة – المنيا، يساهم في إحداث طفرة في كافة جوانب التنمية بالمحافظة.

وأضاف محافظ المنيا، ان افتتاح مجمع الصناعات بمحافظة المنيا، يأتي في إطار استراتيجية متكاملة وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي على مستوى الجمهورية بإنشاء مجمعات مجهزة بوحدات مصانع جاهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة من أجل توفير فرص عمل جديدة للشباب سواء مباشرة أو غير مباشرة.