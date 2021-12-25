تفاصيل افتتاح الرئيس لمحور الشهيد باسم فكرى بقنا بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. صور

يذكر أن المحور يمتد بطول 19 كم وعرض 21 مترا، ويضم حارتان مروريتان بعرض 7.2 متر ورصيف للمشاة بعرض 2.5 م بكل اتجاه، ويشمل 30 عملًا صناعيًا بواقع 14 كوبرى و16 نفقا، ما يسهم فى حل مشكلة التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، بتكلفة مالية حوالى مليار و500 مليون جنيه.

ويساهم المحور فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربي.

ويعمل محور الشهيد باسم فكرى على تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتى تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس، كما سيحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة بالمحافظة.

ويتميز المحور بقربه من مطار الأقصر الدولى وموانئ التصدير بالبحر الأحمر ما يخلق حلقة تبادل تجارى واسعة النطاق وسرعة فى النقل، كما أنه يخدم مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبى ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة قفط، والتجمع العمرانى بمدينة غرب قنا وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، حيث سيساهم المحور فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل وسيساهم فى تسهيل الحركة المرورية.