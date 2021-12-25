تعرف على مهرجان الكرازة المرقسية فى الكنيسة الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر مهرجان الكرازة المرقسية في الكنيسة الأرثوذكسية من أبرز الأنشطة التي يقوم عليها أسقفية الشباب حيث جاءت فكرته عام 2004 وحمل وقتها شعار "أنتم نور العالم" وكان الهدف منه تنمية مهارات أبناء الكنيسة خلال فترة الصيف فى الموهبة المفضلة له، وكان التسابق فى العام الأول للمهرجان، قاصرا على أحياء القاهرة الكبرى فقط، بعد ذلك توسع التنافس على مستوى إيبارشية جمهورية مصر العربية.

وفى السنوات الأخيرة توسع خدمة مهرجان الكرازة ليشمل العديد من الايبارشيات خارج مصر، وبدأ التنافس من جميع إيبارشيات الأقباط فى السودان والمهجر.

ويمثل كل كنيسة مجموعة من الشباب والفتيات تم اختيارهم بعد خضوعهم للتدريب لفترة فى النشاط الذى يشارك به فى مهرجان الكرازة.

ويشمل المهرجان العديد من المسابقات منها: الدراسية، الألحان والتسبحة، والمحفوظات، الأنشطة الثقافية، اللغة القبطية، البحوث، والأنشطة الأدبية، الفنون التشكيلية، والانشطة الرياضية، والمجالات الإلكترونية، والاعلامية، وأخيرًا مسابقة الابتكارات الهندسية والعلمية، حيث تشكل كل كنيسة فريق خاصة بها ليمثلها فى مهرجان الكرازة ويتنافس كل فريق تابع لكنيسته مع باقى الفرق الآخرداخل ايبارشيته وفى النهاية يتم اختيار أكثر فريق حقق فوز على الفرق الأخرى ، لخوضه مرحلة أخرى لينافس باقى فرق الكنائس، وتقام التصفيات النهائية فى نهاية شهر أغسطس من كل عام.