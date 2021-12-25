اليوم السابع
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تعرف على طريق سفاجا - مرسى علم الجديد بمحافظة البحر الأحمر × 7 معلومات

السبت، 25 ديسمبر 2021 02:11 م
تعرف على طريق سفاجا - مرسى علم الجديد بمحافظة البحر الأحمر × 7 معلومات طريق سفاجا - مرسى علم الجديد
البحر الأحمر- عماد عرفة

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الطريق الإقليمي الجديد الرابط بين مدينة سفاجا ومرسى علم، والذي يعد ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، بعد انتهاء الهيئة العامة للطرق الكبارى من إنشاءه.

تقدم "اليوم السابع"، أهم المعلومات عن الطريق الجديد الرابط بين سفاجا زمرسى علم في الـ 7 معلومات الآتية
 

1- هو طريق جبلي يبدأ من الكيلو 35 سفاجا وصولا لمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر

2- يضم وصلات فرعية على الفنادق المختلفة ومدينة القصير الواقعة وسط مدينة سفاجا ومرسى علم

3 - تبلغ مسافة الطريق 200 كيلو متر بنظام حارتين نظام فردى حتى الكيلو 37 القصير حتى جنوب مرسى علم

4- تكلفة المشروع مليار و700 مليون جنيه

5- يعد ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومى للطرق الذى تنفذه الدولة المصرية

6- يوفر الطريق الوقت في الوصول الي مدينة مرسى علم ويقضي علي تكرار الحوادث علي الطريق الساحلي الغير مزدوج

7- الطريق تم انشاءه لتحمل كميات مياه السيول التي تشهدها مناطق جنوب محافظة البحر الأحمر كل عام


البحر الاحمر

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طريق سفاجا مرسى علم

جنوب البحر الأحمر

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