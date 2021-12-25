تعرف على جهود الداخلية خلال 24 ساعة في ملاحقة الجرائم

كتب محمود عبد الراضي

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، حيث أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (211) قطعة سلاح نارى ، (281) قضية مخدرات وتنفيذ (84063) حكم قضائى متنوع.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة " الأجنبية " قيمة التعاملات التجارية الخاصة به فى مجال تصدير المواد الغذائية لراغبى الشراء من خلال مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، حيث يتم إرسال قيمة تلك البضائع من خلال تحويلات له عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال وقيامه عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة "المحلية" بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للإستفادة من فارق سعر العملة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ..كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغ أكثر من مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق)..بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة الزقازيق مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما .. وبحوزتهما (فرد محلى وطلقة لذات العيار- كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول).. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم).. بإكتشافه سرقة هاتفه المحمول من داخل الجراج الخاص به، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام أحدث التقنيات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللأزمة بأماكن تردده أسفر إحداها عن ضبطه.. وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليـه..وبمواجهته إعترف بمزاولتـه نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة مـن داخـل المساكن بأسلوب "كسـر البـاب"، وأقر بإرتكابـه عدد (4) حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسـم شـرطة روض الفـرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم).. بإكتشافه كسر باب الشقة محل سكنه وسرقة مبلغ مالى منها , ولم يتهم أو يشتبه فى أحد ، بإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام أحدث التقنيات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفر إحداها عن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأنه وراء إرتكاب الواقعة وكذا عدد (۳) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط (مبلغ مالى ومجموعة من متحصلات نشاطه الإجرامى)، ووأضاف بتصرفه فى باقى المسروقات بالبيع، بإستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموه بالسرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية .. فقد تمكنت قوة أمنية والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).. حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" عقب قيامه بسرقة هاتف محمول ومظروف بداخله بعض الأوراق من أحد الأشخاص عقب خروجه من أحد البنوك كائن بمحل الضبط بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته وإعترف بإرتكاب عدد 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط (مشغولات ذهبية- جهاز تابلت- 3 ساعات ماركات مختلفة - 2 شاشة عرض) أقر بشرائهم من المبالغ المالية متحصلات وقائع السرقة، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وأضاف بتصرفه فى هاتف محمول مستولى عليه بإحدى الوقائع بالبيع لأحد الأشخاص "مقابل شراء المواد المخدرة، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموه بالسرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (مدير بإحدى شركات توصيل الطلبات "بإحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول).. بأنه عقب قيامه بركن السيارة ملكه أمام فرع أحد البنوك بدائرة القسم، ولدى عودته إكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة مبلغ مالى "خاص بالشركة عمله" و جهاز "لاب توب" الخاص به من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام أحدث التقنيات تبين عدم صحة رواية المُبلغ وبإعادة مناقشته وتضييق الخناق عليه عدل عن أقواله، و قرر بأن صاحب الشركة محل عملـه قـام بتحويل مبلغ مالى على حسابه لتوصيله لإحدى الشركات بمحافظة الجيزة، ونظراً لمروره بضائقة مالية إختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء على المبلغ المالى وفى سبيل ذلك قام بإختلاق الواقعة على النحو المشار إليه، تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمكان إخفائه بمحل مسكنه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة القاهرة).. أنها حال عودتها من مدينة الإسكندرية مُستقلة سيارتها الملاكى قيادة (سائق) وبرفقتها نجلها وأثناء مرورهم بأحد الطرق بدائرة القسم فوجئت بسيارة تعترض سيارتها وترجل منها أشخاص مجهولين وقاموا بإصطحاب نجلها وتركوا لها هاتف برقم دولى وإنصرفوا من المكان، وعقب ذلك تواصلوا معها عن طريق الهاتف المشار إليه من خلال أحد تطبيقات الهاتف وطلبوا منها (مبلغ مالى على أن يكون نصفه سبائك ذهبية) كفدية لإطلاق سراح نجلها، وأنها قامت بتدبير المبلغ والسبائك الذهبية، وإعطائهم لسائقها المذكور لتسليمها للخاطفين ، وعقب ذلك عاد بنجلها وقرر لها بإصطحابه من طريق الواحات عقب سداده الفدية ومُنذ ذلك التاريخ لم يتجاوب السائق معها ولم يحضر للعمل وإتهمته بأنه وراء إرتكاب واقعة خطف نجلها.. حيث أنه طلب منها عدم الإبلاغ عن الواقعة وأضافت أنه يعمل طرفها مُنذ عامان ونصف.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة (3 أشخاص من بينهم السائق المشار إليه "لإثنين منهم معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبتفتيش مسكن السائق عُثر بداخله على (مبالغ مالية ، 9 سبائك ذهبية تعادل قيمتها أكثر من 2مليون جنيه").. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (4) قضايا، فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (50) قضية، فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1276) مخالفة مرورية متنوعة، فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (242) حكم قضائى متنوع، فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (7) قضايا.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيلاً عصابياً ضم (3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظة سوهاج) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج) .. بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بإستخدام أساليب الدجل والسحر وإستغلال مواقع التواصل الإجتماعى والقنوات الفضائية فى الإعلان عن نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على (مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد نشاطه الإجرامى - 2 دفتر به بيانات المترددين عليه - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) ، وكذا (جهاز كمبيوتر - هاتف محمول) ، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على (أسماء الأشخاص وبياناتهم وصورهم - ووصف لبعض حالات السحر التى يعانون منها - المبالغ المالية المدفوعة - مقاطع فيديو مصورة تظهر كيفية وطرق العلاج - مقاطع فيديو تشير إلى نشاط المتهم) ، وبمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية) بإدارة مكتب لإستخراج التأشيرات لدول أجنبية والخدمات القنصلية وإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" ، وإتخاذه مقر المكتب المشار إليه مركزاً للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم من خلال قيامه بإصطناع الأوراق الخاصة بالسفر وترويجها على عملائه من راغبى السفر نظير حصوله على مبالغ مالية مقابل ذلك .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه ، وبتفتيش مقر المكتب المشار إليه عثر على (شهادات تأمين مزورة منسوب صدورها لإحدى شركات التأمين المدونة بإحدى اللغات الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة - مجموعة من طلبات الحصول على تأشيرات السفر لإحدى الدول الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لبعض الجهات الحكومية - صور بطاقات الرقم القومى وجوازات السفر وشهادات التخرج بأسماء أشخاص مختلفة معدة للتزوير) ، وكذا (جهاز "لاب توب" بمشتملاته وبفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تؤكد نشاطه) ، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بتزوير حكم قضائى وتقديمه لإحدى الكليات للإلتحاق بها لسابقة عدم قبوله بها من قِبل لعدم إستيفائه شروط الإلتحاق، وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب تلك الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا) .. حيث تبين قيامه بسابقة التقدم لإحدى الكليات للإلتحاق بها إلا أنه لم يستوف شروط الإلتحاق فتم رفضه وعليه قام المذكور برفع عدة قضايا إنتهت بعدم أحقيته للإلتحاق بذات الكلية .. فقام بتزوير محرر رسمى (صيغة تنفيذية لحكم قضائى) بالإشتراك مع أحد الأشخاص وتقديمه للكلية لمحاولة إدخال الغش والتدليس عليها والإلتحاق بها إلا أن الكلية إكتشفت المحرر المزور وقامت بإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع (مالك محل لخدمات الكمبيوتر – مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) .. وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن إستهداف وضبط الأخير بمحل خدمات الكمبيوتر المشار إليه ، وضُبط بحوزته ( 2 شهادة قيد "مزورتان بالكامل" بإسم محدد منسوب صدورهما إلى إحدى الجامعات ممهورتان ببصمات أختام شعار الجمهوية المقلدَ المنسوب لذات الجههَ – عدد من الإفادات " خالية البيانات " ممهورة ببصمات أختام شعار الجمهورية "مقلدة" معُدة للتزوير وشهادات مبايعات لدراجات نارية "مزورة بالكامل" منسوبة لإحدى الشركات الصناعية)، وكذا (جهاز حاسب آلى وسكانر ، هاتف محمول) ، وبفحص جهاز الحاسب الآلى والهاتف المحمول المضبوطين فنياً تبين أنهما محملين بالعديد من (صور المستندات المضبوطة - برنامج للحذف والتعديل) ، وبمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد قيام (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" مُتخذين من دائرة مدينة بورسعيد مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (8) وقائع بدوائر أقسام شرطة (الشرق - الضواحى- المناخ - العرب - الزهور).. كما أرشدوا عن السيارات لدى عميلهم سىء النية" (عامل - مقيم بمحافظة الدقهلية) بإستهداف الأخير أمكن ضبطه ، والسيارات المستولى عليها.

وتمكنت الداخلية من ضبط عدد (7787) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7762) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (25) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (787) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (202) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1125) أرجيلة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 مواطنين ) بتضررهم من قيام (أحد الأشخاص) بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح شهرية متفق عليها ، إلا أنه قام بالإستيلاء على أموالهم وتوقف عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وأن وراء إرتكابها قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين ومن بينهم المُبلغين والإستيلاء على مبالغ مالية بلغت نحو أكثر من مليون جنيه منهم على النحو المشار إليه بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" – شقيق والده ، مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "متواجد بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية ، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى "متواجد بالبلاد" بالبريد بالعملة المصرية "وهو ما يعرف بنظام المقاصة " ، ويقوم عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى "متواجد بالبلاد" ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (1٫500٫000 جنيه).

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتى "الإعدادية - الثانوية" للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية، كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة (مصانع) عشوائية غير مرخصة فى مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة وكذا المنتجات التى تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق مديرية أمن المنوفية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (6 مصانع ) "بدون ترخيص" ، كما أمكن ضبط المديرين المسئولين عنها ، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (1480 طن مواد خام ومنتج نهائى أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معدة للتداول – 43 طن مواد خام ومنتج نهائى مجهولة المصدر وبدون بيانات تستخدم فى تصنيع الأوانى المنزلية بدون ترخيص - 1٫85 طن مخلفات ومنتجات بلاستيكية مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة - 25٫5 طن منتج نهائى لمطهرات وأدوات صحية ومنظفات منزلية ومسحوق غسيل وحفاضات أطفال مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معدة للتداول - 3٫9 طن مواد خام ومنتج نهائى لقطن وشاش طبى مُصنع من مواد مجهولة المصدر ومعدة للتداول).

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (8) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (15) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (15) متهم "لعدد 5منهم معلومات جنائية"، وضبط (4) متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، وتنفيذ (7643) حكم قضائى متنوع.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5405) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1503) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(161) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) مخالفات دراجات نارية، و(28) مخالفة شروط التراخيص، و(17) مخالفة موقف عشوائى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجده بالمنطقـة سـكنـه ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هواتف محمولة)، بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مصنع للسيراميك كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية) لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع السلع البترولية المدعمة ، حيث يقوم بتجميع كميات من السولار المدعم داخل تنكات حديدية دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة ودون إتباع إشتراطات السلامة المهنية والحريق ، مستخدماً طلمبة ومسدس لتموين المعدات والسيارات .. وتم ضبط (50000 لتر من المواد البترولية "سولار" داخل تنكات حديدية بدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها ومجهولة المصدر).

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مصنع معسل كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة ) لإدارته المصنع بدون ترخيص وإستغلاله فى تعبئة كميات من المعسل مجهول المصدر وغير مدون عليه بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على (1٫050 طن عسل صناعى – 900 كيلو جرام معسل – 60 كيلو تبغ خام – 15 قطعة مستلزمات إنتاج) وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

و أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص ، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) بإدارة شقة كائنة بالعقار محل سكن إثنين من المتهمين كمخزن " بدون ترخيص " وإستغلالها فى إعادة تصنيع وتعبئة زيوت السيارات، مُستخدمين فى ذلك رواسب الزيوت المستهلكة وخامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ووضع ملصقات لعلامات تجارية لعدة شركات ، مما يؤدى إلى إتلاف السيارات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة المشار إليها ، كما عُثر بداخلها على (20 جركن زيت سيارات مُعد للبيع – كمية من مسحوق يستخدم فى تفتيح ألوان الزيوت – 36 كرتونة فارغة مدون عليها علامات تجارية لعدة شركات – 80 جركن فارغ مدون عليه علامات تجارية لعدة شركات – برميل يحوى كمية من رواسب الزيوت – كرتونة بداخلها مجموعة من الأغطية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإدارتهم المخزن بدون ترخيص بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من ضبط ( 4 عناصر إجرامية ، لعدد 3 منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بمحافظة المنوفية) .. وبحوزتهم ( 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى - مبالغ مالية – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (خفير خصوصى ، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة ) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم ، وبحوزته (بندقية آلية مطموسة الأرقام – 4 خزينة بداخلهم 106 طلقة من ذات العيار) .

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت عن ضبط (1321) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (291 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (9٫350 طن)، وضبط ( 40 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (26٫432 طن – 2876 عبوة – 1558 لتر)، وضبط (36 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (16٫901 طن – 95 عبوة)، وضبط (28 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (106٫398 طن – 52228 عبوة – 5594285 قطعة – 1440750 متر)، وضبط (27 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (98083 لتر – 189 إسطوانة).

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (مالك محل قطع غيار سيارات ، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (25) حكم "حبس جزئى – غرامات والمقضى فيهم بالحبس 25 سنة و6 شهور وغرامات مالية مستحقة بلغت (1٫368٫000 جنيه)، وضبط (مقاول ، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (44) حكم حبس "جزئى – مستأنف" بإجمالى مدد حبس بلغت (48) سنة، وضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة) مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضية "قتل" ، لقيامه بالإشتراك مع (والده - شقيقه "مضبوطين على ذمة ذات القضية") بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزتهم تجاه أحد الأشخاص بأصل بلدتهم محدثين إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إختباء (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية خشية "ضبطه" كونه مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضيتين " شروع فـى قتل وسلاح نارى - مخدرات وسلاح نارى " ، وكذا مطلوب التنفيذ عليه فـى العديد من القضايا الجنائية "قتل عمد – سلاح نارى – سرقة بالإكراه – ضرب- إكراه على توقيع – إستعراض قوة) والمقضى فيها بالسجن مدة 20 سنة و 6شهور .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات ، وبحوزته ( بندقية آلية وبخزينتها 9 طلقات – كمية من مخدر البانجو – هاتف محمول – مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه والسيارة للتنقل.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذاً من المنطقة محل سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه مستقلاً سيارة ملكه "بدون لوحات معدنية " ، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – هاتف محمول- مبلغ مالى – ميزان حساس) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف للإتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته والسلاح النارى بقصد الدفاع.