تجول بممشى ديليسبس.. وزير السياحة فى بورسعيد لمتابعة المناطق السياحية.. صور

بورسعيد - محمد عزام

وصل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، لتفقد عدد من المناطق والمشروعات السياحية.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير السياحة فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع بحضور عدد من القيادات التنفيذية، لعرض المشروعات السياحية الحالية بالمحافظة، ومناقشة عدد من المشروعات الجارية والمخطط لها مستقبلًا، فضلًا عن كيفية استغلال وتطوير عدد من المعالم والمناطق الأثرية.

وسيعقب الاجتماع جولة للوزير لتفقد ممشى ديليسبس، وساحة مصر، أرض المتحف القومي سابقًا، ومشروعات سياحية في غرب بورسعيد.



إستقبال وزير السباحة بالورود



إستقبال وزير السياحة ببورسعيد



محافظ بورسعيد يستقبل وزير السياحة