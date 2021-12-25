اليوم السابع
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تجول بممشى ديليسبس.. وزير السياحة فى بورسعيد لمتابعة المناطق السياحية.. صور

السبت، 25 ديسمبر 2021 01:05 م
تجول بممشى ديليسبس.. وزير السياحة فى بورسعيد لمتابعة المناطق السياحية.. صور الدكتور خالد العناني وزير السياحة يصل محافظة بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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وصل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، لتفقد عدد من المناطق والمشروعات السياحية.

 

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير السياحة فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع بحضور عدد من القيادات التنفيذية، لعرض المشروعات السياحية الحالية بالمحافظة، ومناقشة عدد من المشروعات الجارية والمخطط لها مستقبلًا، فضلًا عن كيفية استغلال وتطوير عدد من المعالم والمناطق الأثرية.

 

وسيعقب الاجتماع جولة للوزير لتفقد ممشى ديليسبس، وساحة مصر، أرض المتحف القومي سابقًا، ومشروعات سياحية في غرب بورسعيد.

 

إستقبال وزير السباحة بالورود
إستقبال وزير السباحة بالورود

 

إستقبال وزير السياحة ببورسعيد
إستقبال وزير السياحة ببورسعيد

 

محافظ بورسعيد يستقبل وزير السياحة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير السياحة

 

وصول وزير السياحة بورسعيد
وصول وزير السياحة بورسعيد

 


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