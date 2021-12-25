تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شاب عاتبه على معاكسة شقيقته فى المطرية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب لمعاتبته على معاكسة شقيقته، ورميها بعبارات تخدش الحياء.

تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي يفيد نشوب مشاجرة دموية بين شخصين أسفرت عن وفاة أحداهما، بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب بها عدة طعنات متفرقة بجسدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وعاطل بسبب قيام المتهم بمعاكسة شقيقة الضحية ورميها بعبارات تخدش الحياء أثناء سيرها في الشارع.

وأضافت التحريات، أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالإيدى استل خلالها المتهم سلاحا أبيض "مطواة" من بين طيات ملابسه وقام بتسديد عدة طعنات فى جسد الشاب فسقط على الأرض مفارقا للحياة، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.