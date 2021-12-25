تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق عن طريق التسلق بالإسكندرية

الإسكندرية اسماء على بدر

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي وارتكاب 10 وقائع سرقات مساكن عن طريق تسلق المواسير وكسر النوافذ، وسرعة طلب تحريات المباحث، والتحفظ على المسروقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الأبواب والشبابيك، بدائرة قسم شرطة العامرية أول.

كشفت التحريات قيام عاطلين ، أحدهما له معلومات جنائية ، مقميان بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الأبواب والشبابيك" ، مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد 10 وقائع بدائرة القسم بعد قيامهم بالتسلق علي مواسير الصرف الصحي وكسر النوافذ وسرقه الشقق بعد مراقبتها والتأكد بعدم وجود أحدا بها، كما تم بإرشادهما وضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سئ النية" مقيم بدائرة القسم، وكذا ضبط مركبة "التوك توك " فى نقل المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.