اليوم السابع
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تجديد حبس المتهمين بخطف طفل وطلب فدية من والده لإطلاق سراحه بالهرم

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:12 م
تجديد حبس المتهمين بخطف طفل وطلب فدية من والده لإطلاق سراحه بالهرم حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهمين بخطف طفل بالهرم، وطلب فدية مالية من والده من أجل إطلاق سراحه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التى تجريها النيابة العامة فى الواقعة.
 
وكان "اليوم السابع" أجرى بثا مباشرا، مع والدة طفل تعرض للخطف، وطلب خاطفوه فدية 3 ملايين جنيه بالهرم، حيث كشفت كواليس تعرض الطفل للخطف، وكيفية عودته وضبط المتهمين. 
 
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بخطف طفل والحصول على فدية 3 ملايين جنيه من والدته، حيث تبين أن السائق الخاص لوالدة الطفل استعان بشخصين لارتكاب الجريمة طمعا في ثروتها، وتم إعادة الطفل لوالدته، وحرر محضر بالواقعة،  وأخطرت النيابة للتحقيق.  
  
تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد خطف شخصين لطفل وطلب فدية من والدته، وذكرت والدة الطفل أنها خلال استقلال سيارتها بصحبتها ابنها وسائقها الخاص،  فوجئت بشخصين يوقفان السيارة، وخطفا الطفل، ثم تلقت اتصالا من أحدهما طلب فدية 3 ملايين جنيه  واستجابت له وسلمته الفدية واستعادت الطفل. 
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن السائق الخاص بوالدة الطفل وراء تدبير الجريمة، حيث استعان بشخصين لتنفيذها، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط مبلغ الفدية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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خطف طفل

طفل الهرم

الجيزة

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