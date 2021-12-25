تأجيل محاكمة شاب وابن شقيقه في اتهامهما بذبح سائق بالشرقية لـ30يناير.. فيديو

الشرقية - فتحية الديب

أجلت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير زكي، ومحمد سراج الدين، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود، محاكمة شاب وعمه في واقعة اتهامهم باستدراج سائق توك توك وقتله لخلافات بينهم، بدائرة قسم شرطة القرين، لجلسة ٣٠ يناير المقبل للمرافعة وسماع شهود الإثبات.

تعود أحداث القضية رقم ٢٩٨٣ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم شرطة القرين ، لشهر أغسطس من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة القرين، بالعثور على جثة لشخص يدعي " عادل . ز . م " ٢٧ عاما سائق توك توك، ومقيم بدائرة القسم متأثرا بإصابته بجرح ذبحي بالعنق.

كشفت التحقيقات أكدتها التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " ع . ال . إ " ٢٧ عاما فلاح ، ونجل شقيقه " ف . إ . ال " ١٦ عاما فلاح ، والمقيمان بدائرة القسم ، وتبين قيام المتهمان بإرتكاب الواقعة إثر خلافات مالية سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه لوجود شراكة بينهما في حانوت ، وكذلك وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وطليقة المتهم الأول علم بها الأخير قبل الواقعة ، فعقد العزم علي إزهاق روحه وأعد لذلك سلاح أبيض " مطواة " وأبلغ المتهم الثاني بمقصده، وتقابلا مع المجني عليه واستقلا معه دراجته البخارية التوك توك، وحدث بينهم شجار علي تلك الخلافات ما أدي إلي انقلاب الدراجة، وقام المتهم الثاني بالإمساك بالمجني عليه من يديه ، حتي قام المتهم الأول باستخراج السلاح الأبيض من طيات ملابسه وقام بطعن المجني عليه حتي فارق الحياة ، وتركاه واستقلا دراجته البخارية وتركوها في مكان العثور عليها.

جرى ضبط المتهمين ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالتهما إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.