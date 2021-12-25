بالأرقام.. الرجال أكثر استخدامًا للسوشيال ميديا في مصر

كتبت هبة السيد

أجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، استبيان حول استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأسر المصرية والأفراد لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2019-2020، وكشف نتائج الاستبيان عن تفوق استخدام الذكور عن الإناث في المشاركة في شبكات التواصل الاجتماعي، وجاءت أبرز نتائج الاستبيان وهي:

- تصدر إرسال أو استقبال البريد الإلكتروني مجالات استخدام الإنترنت في مصر، بنسبة 94.4% للذكور و93.3% للإناث.

- حل استخدام الإنترنت في إجراء المكالمات (الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت باستخدام skype، iTalk،..) في المرتبة الثانية بنسبة 50.9% للذكور، 43.8% للإناث.

- جاء استخدام المصريون الإنترنت للمشاركة في شبكات التواصل الاجتماعي في المركز الثالث بنسبة 91.6% للذكور و 89.8% للإناث.

- بحث المصريون عن المعلومات الصحية (عن الإصابة، المرض، التغذية..) في المرتبة الرابعة بنسبة 33.9% للذكور، و 28.6% للإناث.

- واستخدم المصريون الإنترنت في الحصول على معلومات حول السلع أو الخدمات بنسبة 39.8% للذكور و36.1% للإناث.

- حل استخدام الإنترنت في تنزيل البرامج أو التطبيقات في المركز الأخير بنسبة 56% للذكور، و60.4% للإناث.

يذكر أن إجمالي مشتركي الهاتف المحمول في مصر بلغ 101.2 مليون مشترك بنهاية الفترة (يوليو-سبتمبر عام 2021) مقارنة بنحو 95.36 مليون مشترك خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بمعدل تغير سنوي 5.932%، وبلغ معدل انتشار الهاتف المحمول 97.87% بنهاية الفترة (يوليو-سبتمبر عام 2021) مقارنة بنحو 94.09% بنفس الفترة بمعدل تغير سنوي 3.79%.

ارتفع إجمالي عدد وصلات الإنترنت فائق السرعة (ADSL) إلى 9.73 مليون وصلة بنهاية الفترة (يوليو-سبتمبر عام 2021) مقارنة بنحو 8.45 مليون وصلة بنهاية الفترة (يوليو-سبتمبر عام 2020) بمعدل نمو سنوي 15.1%.