اليوم السابع
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بالأرقام.. الرجال أكثر استخدامًا للسوشيال ميديا في مصر

السبت، 25 ديسمبر 2021 11:00 م
بالأرقام.. الرجال أكثر استخدامًا للسوشيال ميديا في مصر سوشيال ميديا
كتبت هبة السيد

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أجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استبيان حول استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأسر المصرية والأفراد لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2019-2020، وكشف نتائج الاستبيان عن تفوق استخدام الذكور عن الإناث في المشاركة في شبكات التواصل الاجتماعي، وجاءت أبرز نتائج الاستبيان وهي:
- تصدر إرسال أو استقبال البريد الإلكتروني مجالات استخدام الإنترنت في مصر، بنسبة 94.4% للذكور و93.3% للإناث.
- حل استخدام الإنترنت في إجراء المكالمات (الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت باستخدام skype، iTalk،..) في المرتبة الثانية بنسبة 50.9% للذكور، 43.8% للإناث.
- جاء استخدام المصريون الإنترنت للمشاركة في شبكات التواصل الاجتماعي في المركز الثالث بنسبة 91.6% للذكور و 89.8% للإناث.
- بحث المصريون عن المعلومات الصحية (عن الإصابة، المرض، التغذية..) في المرتبة الرابعة بنسبة 33.9% للذكور، و 28.6% للإناث.
- واستخدم المصريون الإنترنت في الحصول على معلومات حول السلع أو الخدمات بنسبة 39.8% للذكور و36.1% للإناث.
- حل استخدام الإنترنت في تنزيل البرامج أو التطبيقات في المركز الأخير بنسبة 56% للذكور، و60.4% للإناث.
 
يذكر أن إجمالي مشتركي الهاتف المحمول في مصر بلغ 101.2 مليون مشترك بنهاية الفترة (يوليو-سبتمبر عام 2021) مقارنة بنحو 95.36 مليون مشترك خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بمعدل تغير سنوي 5.932%، وبلغ معدل انتشار الهاتف المحمول 97.87% بنهاية الفترة (يوليو-سبتمبر عام 2021) مقارنة بنحو 94.09% بنفس الفترة بمعدل تغير سنوي 3.79%.
 
ارتفع إجمالي عدد وصلات الإنترنت فائق السرعة (ADSL) إلى 9.73 مليون وصلة بنهاية الفترة (يوليو-سبتمبر عام 2021) مقارنة بنحو 8.45 مليون وصلة بنهاية الفترة (يوليو-سبتمبر عام 2020) بمعدل نمو سنوي 15.1%.
 
 

السوشيال ميديا

وزارة الاتصالات

التكنولوجيا

جهاز الاحصاء

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