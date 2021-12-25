انتهاء تنفيذ 9 مشروعات بقطاع الكهرباء والطاقة فى بنى سويف بـ1.6 مليار جنيه

بنى سويف هانى فتحى

شهدت محافظة بنى سويف خلال السنوات السبع الأخيرة تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الكهرباء والطاقة، وقال الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف في تصريحات صحفية، أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية، الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 1.6 مليار جنيه منها: محطة محولات بني سويف الصناعية، وتوسعة محطـتي محولات الكريمات وأهناسيا، خط بنى سويف شرق/ الزعفرانة 2 بطول 88 كم.

وأضاف محافظ بنى سويف، أنه جرى الانتهاء من خط الغاز الطبيعي بمركز الواسطى بطول 65 كم، الانتهاء من تنفيذ 151 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة)، تركيب ورفع كفاءة 50 محول وكشك كهرباء، وإنارة طرق بطول 62.8 كم.

أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، متابعته الموقف التنفيذى لمشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعى بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تتضمن تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى من الخطوط الرئيسية وفرعات وتوصيلات المنازل، وذلك بالتوازى مع توصيل الخدمة بالأماكن والقرى والمدن المدرجة فى خطة الشركة المصرية للغازات.

وتضمن تقرير الشركة، الإشارة إلى أنه يجرى تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق المدرجة فى خطة الشركة، وذلك بالتوزاى مع التعاقد مع العملاء، فى حين يجرى تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق والقرى المدرجة في "حياة كريمة" بصفة أساسية دون توقف أو انتظار لإجراءات التعاقد مع العملاء.