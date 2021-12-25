اليوم السابع: الرئيس يعطى إشارة البدء لمشروعات قومية جديدة على أرض الصعيد

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس يعطى إشارة البدء لمشروعات قومية جديدة على أرض الصعيد.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس يعطى إشارة البدء لمشروعات قومية جديدة على أرض الصعيد.. ويوجه رسائل المستقبل: مصرون على النجاح ونستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المحلى.. لسه المشوار ماخلصش والتطوير والتحديث مابينتهيش.. ونفذنا مشروعات بـ6.2 تريليون جنيه.. ولسه شغالين.. مش بندور على الربح فقط.. المهم الناس تشتغل

الرئيس: مافيش بناء مخالف على المحاور الجديدة ودى مسؤولية الجيش والشرطة

الرئيس: أقول لأصحاب المصانع: لا نتصيد الأخطاء ولا نستجدى الضرائب وتعالوا نعمل الصح.. تجربة الروبيكى نجحت لما الدولة تدخلت ودفعنا ما يقرب من 100 مليون جنيه لنقل الناس إليها

الرئيس: اللى ينجح أكتر نساعده أكتر.. واللى ماينجحش نساعده أيضا.. الرئيس يوجه بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.. ماحبش أفرق فلوس على الناس.. عاوزه يكبر ويثق فى نفسه ويكون عنصر داعم للاقتصاد.. هدفنا إيجاد فرص تشغيل.. المجمعات الصناعية توفر فرص عمل وترفع معدلات التشغيل