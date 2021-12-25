وأكدت الخارجية اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية - أن ما قامت به الحوثيين؛ يعكس تحديها للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع قواعد القانون الدولي الانساني والأعراف الدولية وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوى الضحايا الابرياء.


وجددت الوزارة، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.