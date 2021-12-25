اليوم السابع
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المتهم بسرقة عملاء البنوك بالنزهة يعترف: "بأخطف الفلوس"

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:50 م
المتهم بسرقة عملاء البنوك بالنزهة يعترف: "بأخطف الفلوس" أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أسقطت الشرطة أخطر لص تخصص في سرقة المواطنين عقب خروجهم من البنوك في النزهة، حيث قال المتهم إنه دأب على رصد عملاء البنوك وسرقتهم بأسلوب الخطف عقب خروجهم من البنوك.

 

وتمكنت قوة أمنية والمعنية بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).. حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" عقب قيامه بسرقة هاتف محمول ومظروف بداخله بعض الأوراق من أحد الأشخاص عقب خروجه من أحد البنوك كائن بمحل الضبط بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته.

 

تمت مواجهة المتهم وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، واعترف بارتكاب عدد 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط (مشغولات ذهبية- جهاز تابلت- 3 ساعات ماركات مختلفة - 2 شاشة عرض بمسكنه)، أقر بشرائها من المبالغ المالية من متحصلات وقائع السرقة، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

 

وأضاف بتصرفه فى هاتف محمول مستولى عليه بإحدى الوقائع بالبيع لأحد الأشخاص "مقابل شراء المواد المخدرة، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة فتم حبسه.


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