المؤبد لتاجر أشعل النيران فى ابنته بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين السيد عباس السيد، ويوسف عدلى خليل، وحمدى معوض عبدالتواب، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحى، حضوريًا بمعاقبة تاجر بالسجن المؤبد، عما أسند إليه بشروعه فى قتل ابنته بإضرام النيران فيها، وذلك فى أحداث القضية رقم 9213 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة بيلا، والمقيدة برقم 2883 لسنة 2021 كلى كفر الشيخ.

كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "ع.ى.ص.ش"، 49 سنة، تاجر خضراوات، ويقيم بمركز بيلا، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لاتهامه بأنه فى يوم 22 سبتمبر 2021، شرع فى قتل ابنته عمدًا مع سبق الإصرار.



وتبين من أوراق القضية أن المتهم بيت النية، وعقد العزم المصمم على قتلها، على إثر خلافات سابقة، وأعد لذلك الغرض مادة مساعدة على الاشتعال "بنزين"، وفور مشاهدته إياها خلال تواجده داخل مسكنها سكب المادة المعجلة للاشتعال عليها، وأضرم النيران بها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق.



أوضحت أوراق القضية أن المتهم منفصل عن زوجته والدة المجنى عليها، وحضر إلى قرية سريوة التابعة لمركز بيلا، محل إقامة ابنته، ووالدته متخفيًا بارتداء النقاب، وسكب عليها مادة "بنزين"، ما أدى إلى إشعال النيران فيها، وإصابتها بحروق شديدة فى النصف العلوى من جسدها، وجرى نقلها إلى مستشفى الحامول المركزى، لقربه من قرية سريوة التى شهدت الواقعة.