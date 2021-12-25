اليوم السابع
Ads
السبت، 25 ديسمبر 2021 11:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المؤبد لتاجر أشعل النيران فى ابنته بكفر الشيخ

السبت، 25 ديسمبر 2021 09:53 م
المؤبد لتاجر أشعل النيران فى ابنته بكفر الشيخ محكمة كفر الشيخ الابتدائية - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين السيد عباس السيد، ويوسف عدلى خليل، وحمدى معوض عبدالتواب، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحى، حضوريًا بمعاقبة تاجر بالسجن المؤبد، عما أسند إليه بشروعه فى قتل ابنته بإضرام النيران فيها، وذلك فى أحداث القضية رقم 9213 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة بيلا، والمقيدة برقم 2883 لسنة 2021 كلى كفر الشيخ.

كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "ع.ى.ص.ش"، 49 سنة، تاجر خضراوات، ويقيم بمركز بيلا، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لاتهامه بأنه فى يوم 22 سبتمبر 2021، شرع فى قتل ابنته عمدًا مع سبق الإصرار.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم بيت النية، وعقد العزم المصمم على قتلها، على إثر خلافات سابقة، وأعد لذلك الغرض مادة مساعدة على الاشتعال "بنزين"، وفور مشاهدته إياها خلال تواجده داخل مسكنها سكب المادة المعجلة للاشتعال عليها، وأضرم النيران بها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق.

أوضحت أوراق القضية أن المتهم منفصل عن زوجته والدة المجنى عليها، وحضر إلى قرية سريوة التابعة لمركز بيلا، محل إقامة ابنته، ووالدته متخفيًا بارتداء النقاب، وسكب عليها مادة "بنزين"، ما أدى إلى إشعال النيران فيها، وإصابتها بحروق شديدة فى النصف العلوى من جسدها، وجرى نقلها إلى مستشفى الحامول المركزى، لقربه من قرية سريوة التى شهدت الواقعة.


كفر الشيخ

محكمة كفر الشيخ

الحكم بالمؤبد

الحامول

محافظة كفر الشيخ

نقاب

مستشفى الحامول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بالأسماء.. تشكيل الدوائر الجنائية فى محكمة كفر الشيخ

الخميس، 30 سبتمبر 2021 11:17 م

قراءة الفاتحة وبكاء بمحكمة كفر الشيخ أثناء محاكمة قتلة طفل.. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:22 م

تأجيل النزاع بين الأوقاف والإصلاح الزراعى إلى 4 أبريل بمحكمة كفر الشيخ.. صور

الأحد، 21 فبراير 2021 03:41 م

رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية يعلن بدء عمل نظام الفيديو كونفرانس لتجديد حبس المتهمين

الإثنين، 01 فبراير 2021 05:10 م

وزير العدل يفتتح أعمال تطوير محكمة كفر الشيخ جزئيا بمحكمة الحامول

السبت، 05 ديسمبر 2020 12:32 م

محكمة كفر الشيخ تنظر تجديد حبس صاحبة الـ73 فيديو إباحى

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 11:17 ص

محكمة كفر الشيخ تنتظر تقرير خبراء التليفزيون لصاحبة الـ73 "فيديو إباحى"

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 12:04 م

المتهمة بجريمة الزنا تصل محكمة كفر الشيخ رفقة تحريات المباحث

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 12:14 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة