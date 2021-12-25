اليوم السابع
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اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.. وفاة مسن أثناء الصلاة داخل مسجد بالمنوفية.. لايف

السبت، 25 ديسمبر 2021 03:57 م
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.. وفاة مسن أثناء الصلاة داخل مسجد بالمنوفية.. لايف أهالى القرية
المنوفية - محمد فتحى

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من مسجد عباده الغنيمى بقرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب وفاة عبد الرؤوف صادق عمارة 65 عاما أثناء صلاة الظهر يوم الخميس الماضى فى الركعة الأخيرة .

ويقول الشيخ محفوظ عبد الله عبد الكريم إمام وخطيب مسجد سيدى عباده الغنيمى بقرية بابل، أن يوم الخميس ماضى توفى عبد الرؤوف صادق عمارة 65عاما أثناء صلاة الظهر وبالتحديد فى الركعة الأخيرة، على الفور قمنا بإخطار الإسعاف ولكنه فارق الحياة عقب سقوطه على الارض أثناء الصلاة .

ويضيف محمدى الديب من أهالى القرية ، أن المتوفى عبد الرؤوف صادق عمارة والذى توفى أثناء صلاة الظهر يوم الخميس الماضى فى الركعة الأخيرة ، كان معتاد على أداء الصلوات فى جماعه وهذه هى نهاية معتاد المساجد أن تكون حسن خاتمة ويبعث يوم القيامة ساجدا .

ويشير محمد ماضى، أن المتوفى عبد الرؤوف صادق عمارة، كان على حسن الخلق وطيب السمعة ، والدليل على ذلك حسن الخاتمة ، وجنازته التى شارك فيها الآلاف من أهالى القرية والقرى المجاورة.


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