القبض على 462 عنصرا إجراميا وتحريز مخدرات بقيمة ربع مليار جنيه.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الداخلية حملات مكبرة، أسفرت عن ضبط 462 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، و860 قطعة سلاح نارى، أبرزها "91 بندقية آلية – 114 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 52 مسدسا"، و19 تشكيلا عصابيا.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 80941 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 65٫907٫242 مليون جنيه، وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (36) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة أبرزها (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية – غسل الأموال – الكسب غير المشروع- تعدى على أراضى زراعية وأملاك الدولة) بقيمة إجمالية بلغت (128٫481٫429 مليون جنيه).

وتمكنت الجهود من ضبط 1488 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت 8753 أرجيلة وغلق 5736 محل مخالف لمواعيد الغلق وضبط 56689 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (56498) شخص.

وتمكنت مكافحة المخدرات من ضبط 1382 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1550 متهم، بحوزتهم 205٫806 كيلو مخدرات، و174٫95 كيلو حشيش، و238٫68 كيلو هيروين، و20٫129 كيلو استروكس، وضبط قضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات قرابة (96) مليون جنيه ، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 280 مليون جنيه.

ونجحت الداخلية في ضبط 2197 قضية فى مجال التهرب الضريبى بمبالغ مالية بلغت 4٫523٫284٫386 مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها..وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (8٫923٫328) مليون جنيه .