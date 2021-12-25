العراق يؤكد دعمه للحل السياسى والسلمى حفاظا على وحدة الأراضى السورية

وقال المُتحدث - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم /السبت/ - إن "العراق يشارك بصفة مراقب في اجتماعات استانة 17، في نور السلطان في كازخستان الخاصة بالشأن السوري، برئاسة سفير العراق في موسكو عبدالرحمن الحسيني .

وأشار الى أن "الحسيني سيجري مباحثات مع وفود سوريا والأردن ولبنان وروسيا وإيران والأمم المتحدة، لتأكيد موقف العراق الثابت المبني على دعم الحل السياسي والسلمي حفاظاً على وحدة الأراضي السورية".