العثور على طفلة حديثة الولادة داخل مقابر في الشرقية

الشرقية_فتحية الديب

عثر عدد من الأهالى على طفلة حديثة الولادة، داخل مقابر الحمايدة بمدينة مشتول السوق بالشرقية اليوم، وبالعرض على النيابة، أمرت بمعرفة محمد أكرم، رئيس نيابة مشتول السوق، بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء محمد والى ،مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من العميد محمود إبراهيم مأمور مركز مشتول السوق ،يفيد بلاغا بالعثور على طفلة حديث الولادة في مقابر الحمايدة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وكانت قد قررت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة رأفت القاضى، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس 8 أشخاص لقيامهم بقتل 3 مواطنين، بالرصاص والتخلص منهم بمجرى مائى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة ضبط وإحضار 4 آخرين على ذمة القضية.

حيث اعترف المجرمون بكواليس جرائمهم، مؤكدين أن خلافات جمعتهم من شخص فاستدرجوه لمكان نائي، وأمطروه بالرصاص،وأضاف المتهمون، أن الضحية كان برفقته اثنين آخرين، فتم اقتيادهم المزرعة وتوثيقهما بالحبال ثم قتلهما والتخلص من جثتهما في المجاري المائية بعد وضعها في "أجولة"، حيث ارتكبوا هذه الجرائم بدافع الانتقام، بسبب المواد المخدرة وأغلبهم لهم كارت معلومات جنائية.