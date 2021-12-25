الصعيد فى القلب.. حياة كريمة تحول قرية المراشدة بقنا إلى قطعة من الجمال.. صور

قنا صابر سعيد

حولت مبادرة حياة كريمة بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال قنا إلي قطعة من الجمال، وذلك بعد إنجاز العديد من المشروعات التي تحتاجها القرية علي طراز عالمي وفي وقت قصير طبقًا للمخطط الزمني المطلوب لتصبح قرية متكاملة بمواصفات مدينة.



يستعرض اليوم السابع أهم مشروعات حياة كريمة التي سيتم افتتاحها في قرية المراشدة بالوقف:



1. مجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمقام على مساحة 420 متر ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 13.5 مليون جنيه، ويضم " وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقارى، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعى، مركز تكنولوجى، مكتب تموين " ويخدم 55 الف نسمة



2. تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً، وهذه المجمعات سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف



3. رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة " المشروع الأوروبى " بقرية المراشدة، ، وذلك في إطار عمليات التطوير الغير مسبوقة التي تنفذ من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الأولي بالرعاية في القري الأكثر احتياجا .



4. تطوير وحدة إسعاف المراشدة والتى تضم عدد سيارتين مجهزتين على أعلى مستوى لتقديم خدمات نقل حالات الطوارئ على مدار الـ 24 ساعة لتضاف للخدمة التي يقدمها مرفق الإسعاف بالمحافظة للمساعدة على سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، من أجل توفير «حياة كريمة» وآدمية للمواطن القنائي.





إسعاف المراشدة



المراشدة



قرية المراشدة



مجمع خدمات المواطنين











