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"الصحة" تكشف طرق الوقاية من فيروس كورونا خلال مواسم الأعياد

السبت، 25 ديسمبر 2021 01:16 ص
"الصحة" تكشف طرق الوقاية من فيروس كورونا خلال مواسم الأعياد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة عن طرق الوقاية من عدوى كورونا خلال موسم الأعياد، مؤكدة أهمية الحصول علي الجرعة التنشيطية، كما نصحت بضرورة الحرص علي الكمامة والتباعد الاجتماعي، مشيرة إلي ضرورة اتباع كافة الإجراءات الخاصة بآداب العطس، مشيرة إلي ضرورة الاحتفال في المناطق المفتوحة .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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متحدث الصحة 

 


الصحة

الكمامة

الاعياد

احتفالات عيد الميلاد

كورونا

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