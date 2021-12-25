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الصحة تكشف إجراءات التعامل مع أوميكرون.. البدء فى الجرعة التنشيطية

السبت، 25 ديسمبر 2021 11:04 م
الصحة تكشف إجراءات التعامل مع أوميكرون.. البدء فى الجرعة التنشيطية الصحة تكشف اجراءاتها للتعامل مع متحور كورونا الجديد أوميكرون
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخطوات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا للتعامل مع متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون .

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه تم تسريع وتيرة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا بالاضافة إلى تسهيل اجراءات تسجيل الحصول علي اللقاحات مثل محطات المترو والقطار والمواصلات مشيرة إلى أنه تم اضافة الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما ضمن الفئات المستهدفة بالتطعيم .

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم توفير جميع أنواع اللقاحات في مصر بالاضافة إلى البدء في تطعيمات الجرعة الثالثة التنشيطية للفئات المستهدفة بالاضافة إلى جعل التطعيم اجباريا  فوق سن 18 عاما وفرض قيود صارمة علي المتخلفين عنه .

 

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الصحة

متحور كورونا

كورونا

اوميكرون

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