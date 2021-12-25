اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة الماليزية تعلن رصد 62 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" حتى الآن

السبت، 25 ديسمبر 2021 09:30 ص
الصحة الماليزية تعلن رصد 62 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" حتى الآن اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كوالالمبور أ ش أ

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ذكرت وزارة الصحة الماليزية، اليوم السبت، أنه تم رصد 62 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"، السلالة الجديدة من فيروس كورونا، فى أنحاء ماليزيا، مشيرة إلى وجود توقعات بانتشار المتحور الجديد بصورة أوسع.

 

وأوضحت الوزارة، حسبما ذكرت صحيفة "مالاى ميل" الماليزية، أن سلالة "أوميكرون" بدأت بالانتشار بالفعل داخل المجتمع، حيث تبين أن بعض الوافدين الدوليين قد انتهكوا أمر الحجر الصحى الخاص بهم.

 

وقال وزير الصحة خيرى جمال الدين، فى مؤتمر صحفي، إن هناك مخاوف بشأن أولئك الذين تلقوا أوامر مراقبة منزلية عند عودتهم من خارج البلاد، حيث تلقت الوزارة تقارير موثوقة بأن البعض قد انتهك أمر الحجر الصحى الخاص بهم.

 

وأضاف أن البعض استقبل زوارا فى منازلهم وقاموا عن غير قصد بنقل الفيروس إلى الأقارب والجيران الذين لم يخضعوا للحجر الصحي، مما أدى إلى انتشار الفيروس دون علم عندما خرجوا إلى العلن قبل أن تظهر إصابتهم بالفيروس.

 

وتابع "نتوقع زيادة الحالات، وبقدر شدة أوميكرون بالمقارنة مع متغير دلتا، لا نعرف حتى الآن ما إذا كان هذا سيسهم فى زيادة حالات دخول المستشفيات أيضا".

 


الصحة الماليزية

ماليزيا

كورونا في ماليزيا

متحور أوميكرون

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