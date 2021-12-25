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السكة الحديد تستبدل عربات بعض قطارات بحرى بعربات تحيا مصر وأخرى مميزة

السبت، 25 ديسمبر 2021 09:00 ص
السكة الحديد تستبدل عربات بعض قطارات بحرى بعربات تحيا مصر وأخرى مميزة قطارات السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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تقوم هيئة السكة الحديد اليوم السبت، باستبدال عربات بعض القطارات بعربات تحيا مصر وأخرى مميزة ضمن خطة عدم وجود عربات قديمة تعمل على خطوط الهيئة مع نهاية عام 2021، وشملت الاستبدالات الآتى:
 
1- خط  الزقازيق / الإسماعيلية / بنها والعكس:
 استبدال تركيب عربات قطارات 270/255/260/263 بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر) مع استمرارها وفق جداولها الحالية.
 
2- خط  السويس / جبل عوبيد والعكس
استبدال تركيب عربات قطارات 4602/4603/4604/4605 بعدد 3 عربات مميزة مع استمرارهم وفق جداولهم الحالية.
 
3- خط فاقوس / السماعنة والعكس
-استبدال تركيب عربات قطارات 4403/4404/4405/4406/4407/44084409/4410/4411/
4412/183/190/193/184 بعدد 4عربات محسنة (تحيا مصر ) مع استمرارهم وفق جداولهم الحالية.

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