الرئيس السيسي يمازح وزير النقل: "المليارات زى الكوتشينة"

كتب سمير حسنى

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، محور سمالوط في المنيا، ومحور كلابشة في أسوان، والمرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي .

كما افتتح الرئيس السيسي، محور المستشار عدلى منصور في محافظة بنى سويف، كوبرى البلينة بمحافظة سوهاج، المرحلة الأولى من محور ديروط بمحافظة أسيوط، ازدواج طريق مرسى علم – سفاجا – القصر.

وقال الرئيس السيسي،: معرفش عاملين خدمات للطرق دي ولا لأ؟ ..زى محطة وقود مثلا، بقول للناس اللى بتشتغل في الطرق وعاوز تعمل محطة وقود وتشغلها إنت على الطريق ؟ فيه بعضهم مش اقتصادي بس النهاردة بتتكلم في طريق 500 كيلو تفتكر لو عملنا على المحاور دى محطات الخدمة بسميها مناطق تنموية مبسمشهاش محطة وقود، واحد عاوز يخش ساعة يريح انتوا مستعدين تعملوا ده؟، منطقة الخدمة توفر عامل أمن ممكن يكون فيه سيارة إسعاف وإنقاذ وشرطة ووزارة الاتصالات تحط برج إشارة علشان يتغطى الطريق بالخدمة بتاعته".

وواصل الرئيس السيسي: "علشان أعمل محطات، ناس كتيرة متصورة إنه علشان تحصيل فلوس، أه علشان تحصيل فلوس، ومازح الرئيس وزير النقل قائلا: "المليارات زى الكوتشينة".