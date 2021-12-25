الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية بمحافظة قنا

كتب محمد عبد المجيد

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، منذ قليل، جولة تفقدية بمحافظة قنا، وذلك للاطلاع على سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، وذلك ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة

وخلال الجولة استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح من الفريق كامل الوزير وزير النقل عن ألية العمل برصف وتجهيز المحاور الجديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد معقبا على حديث وزير النقل، أن الفريق كامل الوزير تحدث عن مشروعات وزارة النقل ولم يتكلم عن كافة المشروعات الخاصة في القطاعات الأخرى سواء هيئة المجتمعات العمرانية أو الهيئة الهندسية في أماكن أخرى، متابعا: "بقول للى بنتكلم فيه في الصعيد بس.. 1.6 تريليون جنيه للنقل بس.. أبو قير فيه أرصفة جديدة حوالى 6-7 كيلو بعمق 22 مترا على سبيل المقال.. مشروعات وزارة النقل حجمها كبير".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية جديدة بالصعيد: "حجم أخر لم يذكر هنا.. ومش هقول المفروض أنه يقولهم.. بقول حجم العمل اللى بيتم في مصر في كافة القطاعات.. 1.6 تريليون.. 1600 مليار.. في كل القطاعات.. الدكتور مصطفى مدبولى بيقولى 6.2 تريليون جنيه.. 6 آلاف مليار و200 مليون ولسه شغالين".

وتابع الرئيس السيسى: "الحاجة الأخيرة.. المحافظين على القطاعات دى وعلى أجانب الطرق خاصة في المحاور الجديدة.. انتبه لعدم التعدى.. الحركة بقت سهلة.. يقولك ابنى جنب الطريق الجديد.. وانا جاى بالطائرة.. شايف الطرق الصحراوية شرق وغرب فاضية.. نبنى عليها وتتحرك 2 كيلو لأرضك الزراعية.. وبوجه كل الشكر لكل ساهم في المشروعات.. نتحرك بقوة في كافة المجالات".

وكان السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورى، قال إن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.