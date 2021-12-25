الرئيس السيسي يفتتح المنطقة الصناعية فى بنى سويف والأقصر

كتب سمير حسنى

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المنطقة الصناعية بمدينة بياض العرب بمحافظة بنى سويف، والمنطقة الصناعية بمدينة البغدادي بمحافظة الأقصر.

وكشفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن افتتاح 12 مجمعا صناعيا، منهم 10 مجمعات بالصعيد، و2628 وحدة صناعية.

وحول أبرز المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنفذة بمحافظات صعيد مصر، قالت: مصنع أسمدة عضوية بمحافظة سوهاج، بمساحة 2100 متر، وقيمة تمويل بلغت 1.5 مليون جنيه، وعدد العمالة 100 داخل المصنع و 50 مندوبي بيع ودعاية خارج المصنع.، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف، حيث يصل عدد الوحدات 266 بمساحات تتراوح بين 432 – 540 – 648 متر مربع، ووصلت نسبة التنفيذ 100 %، بتكلفة 901 مليون جنيه.