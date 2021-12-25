الرئيس السيسي يتفقد مشروعات قرية المراشدة بمحافظة قنا ضمن "حياة كريمة"

كتب محمد الجالى

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية اليوم بقرية المراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصرى.

وخلال الجولة تفقد الرئيس مجمع خدمات المواطنين بقرية المراشدة، والذي يخدم 55 ألف نسمة، ويضم العديد من الخدمات للمواطنين من بينها (مركز تكنولوجي - مكتب الشهر العقاري – مكتب التموين – مكتب تضامن اجتماعي – احوال مدينة – وحدة محلية – مجلس محلي– مكتب بريد ) بإلاضافة إلي استراحة للمواطنين، وتم إنشاؤه على مساحة 420 م 2، ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة إجمالية قدرها 13.5 مليون جنية.

ثم تفقد مجمع الخدمات الزراعية والذى يتكون من (وحدة زراعية – وحدة بيطرية – مكتب إرشاد زراعي – مركز تجميع الألبان )،حيث بلغت تكلفة الإنشاء نحو 12 مليون جنيهاً. كما زار نقطة الإسعاف والوحدة الصحية بالقرية والتي تتكون من مبنيين على مساحة حوالى 1200م2، حيث تم رفع كفاءتها بالكامل ضمن مبادرة حياة كريمة، وتطوير كافة الأجهزة والمعدات بالإضافة إلى دعم أجهزة عيادة الأسنان والعيادات الخارجية والصيدلية والمعمل ووحدة تنظيم الأسرة بالمشروع الأوربي ويتوافر بها إستراحة مُخصصة للاطباء وأخرى مُخصصة للتمريض.

كما توجه إلي مكتبة حياة كريمة وهي أول مكتبة تم انشاءها ضمن مشروع مكتبات حياة كريمة بمحافظات الصعيد لتخدم أهالي قرية المراشدة بقنا، وتم تأسيسها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الثقافة، واستمع لشرح لبعض المشروعات من شباب مؤسسة حياة كريمة والذين كانوا في استقبال أثناء الزيارة، ووجه بضرورة التوسع في إنشاء المكتبات في كافة محافظات المبادرة مع زيادة المساحات المخصصة لها.

جدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة كانت قد أطلقت علي مدار اليومين الماضيين قوافل غذائية وطبية موسعة بقري مركز الوقف بمحافظة قنا، حيث تم توفير ١٤ عيادة متنقلة تم مختلف التخصصات الطبية منها "الباطنة – الأطفال – الجراحة – النساء – تنظيم الاسرة– الرمد – الجلدية – العظام – الاسنان – امراض صدر- معمل – صيدلية – سجلات طبية" والتي تواصل عملها لخدمة المواطنين بمركز شباب المراشدة.

كما تم اطلاق قافلة غذائية مُحملة بعدد 5 الآف كرتونة مواد غذائية مُخصصة لأهالي قري مركز الوقف بمحافظة قنا وذلك بالتعاون مع بنك الطعام المصرى، حيث تم الانتهاء من التوزيع علي أهالي قرية المراشدة ومازالت القافلة مستمرة في باقي قري المحافظة ، كما تشمل القافلة توزيع الأغطية الشتوية( البطاطين) وذلك من خلال فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة بقري المحافظة علي الأسر المستحقة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة بالمحافظة.