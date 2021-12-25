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الرئيس السيسي: "مش بندور على الربح فقط.. الأهم الناس تشتغل"

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:54 م
الرئيس السيسي: "مش بندور على الربح فقط.. الأهم الناس تشتغل" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أهمية مشروع مثل مشروع مدينة الروبيكى، قائلا: "عندنا 825 ألف مشروع في الروبيكى.. لو المشروع بواحد على الأقل.. يعنى 825 ألف أسرة فى 16 مليار جنيه.. يعنى تقريبا 20 ألف.. هنحط 40 ألف جنيه في مليون.. يعنى 40 مليار دلوقتى".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية جديدة بالصعيد: "الهدف إيه.. كتير مننا نلاقى بنعمل تجمعات جنب محطات الوقود.. وكتير يقولك ده كتير ده ومش بيجب فلوس.. وأنا أقول اعمل ده.. ويقولى ده مش بيجب فلوس.. أقوله فيه ناس بتشتغل يقولى اه.. خلاص ده الفلوس.. أن الراجل ده يشتغل ويرجع بيته ويكون فيه فلوس.. إذا كانا بنتلكم عن فقر وبطالة.. الحل إننا نشتغل كويس".

 


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