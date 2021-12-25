اليوم السابع
Ads
السبت، 25 ديسمبر 2021 12:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: مدينة الروبيكى اتأخرت 20 سنة وقدرنا نوفر حلول علشان تشتغل

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:24 م
الرئيس السيسي: مدينة الروبيكى اتأخرت 20 سنة وقدرنا نوفر حلول علشان تشتغل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن إنشاء مدينة الروبيكى كان بشكل متكامل، متابعا: "الروبيكى مش مجرد نقل فقط.. وقدرنا نواجه التحديات والمشاكل بس امتى لما الدولة تداخلت.. قدرنا نقنن الأوضاع".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة، قائلا: " انا بقول الكلام ده ليه.. وبسمع الناس أن إحنا لما الموضوع اتأخر في الروبيكى.. اتأخرنا 20 سنة.. الـ 20 سنة دول على حساب حاجات كتير رغم أنه الموضوع بقالها 50-60 سنة.. لما نقلنا هناك طورنا بحوالي مليار جنيه".

وقال الرئيس السيسى: "الروبيكى لما تصدينا للموضوعات دى كلها وقدرنا نحلها.. وكان وقتها الوزير طارق قابيل يتولى وزارة الصناعة.. قولتلوه لما تنقلوا الناس من مجرى العيون والمدابخ.. في معالجة الأرض بتاعت مجرى العيون.. اتكلفنا حوالى 3-4 مليار جنيه.. علشان نشيل النيكل والكروم".

 


السيسى

الرئيس السيسى

كلمة الرئيس السيسى

الصعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة