الرئيس السيسي: مدينة الروبيكى اتأخرت 20 سنة وقدرنا نوفر حلول علشان تشتغل

كتب محمد عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن إنشاء مدينة الروبيكى كان بشكل متكامل، متابعا: "الروبيكى مش مجرد نقل فقط.. وقدرنا نواجه التحديات والمشاكل بس امتى لما الدولة تداخلت.. قدرنا نقنن الأوضاع".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة، قائلا: " انا بقول الكلام ده ليه.. وبسمع الناس أن إحنا لما الموضوع اتأخر في الروبيكى.. اتأخرنا 20 سنة.. الـ 20 سنة دول على حساب حاجات كتير رغم أنه الموضوع بقالها 50-60 سنة.. لما نقلنا هناك طورنا بحوالي مليار جنيه".

وقال الرئيس السيسى: "الروبيكى لما تصدينا للموضوعات دى كلها وقدرنا نحلها.. وكان وقتها الوزير طارق قابيل يتولى وزارة الصناعة.. قولتلوه لما تنقلوا الناس من مجرى العيون والمدابخ.. في معالجة الأرض بتاعت مجرى العيون.. اتكلفنا حوالى 3-4 مليار جنيه.. علشان نشيل النيكل والكروم".