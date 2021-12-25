الرئيس السيسي: محطات الخدمة على المحاور الجديدة ضرورة للسيطرة الأمنية

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الهدف من إنشاء مناطق خدمات "تنموية"، على الطرق هو تحقيق السيطرة الأمنية، متابعا: "كل 20-25 كليو يكون فيه منطقة.. وده اللى بقوله على طريق زى كده.. كل 25-30 محطة خدمة "منطقة تنموية".. في بعضها مش هيكون اقتصادى.. تكلفة الإنشاء قليلة.. لو حد عاوز يعملها لوحده.. هتكلف تلت أو نص الثمن.. ده هيعوض ده.. وده مش حكر على حد".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة : "بقول لازم الصناعات المرتبطة للشركات اللى شغالة معانا تتطور.. بقول وقولت الكلام .. الناس في مشروعات إنشاءات وبنية أساسية.. المحفظة بتاعتك نوعها.. نوعها مثل الحواجز والفواصل الخاصة بالكبارى.. القائم ايه والموجود بالفعل ايه وعندنا فرصة قد ايه وده ممكن من خلال وزارة الصناعة.. الإنشاءات مستمرة.. ودايما امداد للمشروعات.. تنوع العمل اللى بيتعمل".