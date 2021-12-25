اليوم السابع
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الرئيس السيسي: "محتاجين دعم القطاع الخاص.. ومش عاوز أقول كلمة مش لطيفة"

السبت، 25 ديسمبر 2021 02:17 م
الرئيس السيسي: "محتاجين دعم القطاع الخاص.. ومش عاوز أقول كلمة مش لطيفة" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة دعم القطاع الخاص للمشروعات التي يتم تنفيذها داخل الدولة المصرية، متابعا: "محتاجين دعم القطاع الخاص.. زى ما قولت تانى مرة وتالت ورابع.. من فضلكم خشوا معانا.. والشركات اللى شغالة في كل المشروعات التانية.. مش عاوز أقول كلمة تكون مش لطيفة يعنى .. هتبقى مش لطيفة لو قولت الجيوب اتملت.. هتبقى كلمة مش لطيفة.. الحاج سعيد والمهندس هانى.. الجيوب مش اتملت يعنى".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة بالصعيد: "متشكرين.. شكرا جزيلا"، مداعبا الشركات المسئولة عن تنفيذ محورين جديدين بالصعيد: "اومال عاوز تاخد 25 % منى ليه؟!".

 


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