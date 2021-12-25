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الرئيس السيسي: "فيه صناعات تكنولوجية مرتبها فى اليوم يصل لـ 20 ألف جنيه"

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:39 م
الرئيس السيسي: "فيه صناعات تكنولوجية مرتبها فى اليوم يصل لـ 20 ألف جنيه" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالصناعات التكنولوجية المتقدمة، قائلا: "الناس اللى بتشتغل في التكنولوجيات المتقدمة.. اليوم بتاعه بـ 10 آلاف و20 ألف جنيه كمان.. اليوم مش الشهر.. مش الاشغال البسيطة".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في الصعيد: "طب نخلص الاشغال البسيطة الأول".. مشددا على أن المجمعات الصناعية الجديدة يجب أن تكون جاهزة بشكل كامل من ناحية توفير الكهرباء والمياه والغاز".

وقال الرئيس السيسي: "العدادات تكون راكبة موجودة.. علشان اللى يدخل المجمعات دى مش يعمل حاجة تانية.. وحتى المساكن اللى بنعملها لازم يكون فيها كهرباء وغاز ومياه.. وتحركنا كده ولما شوفنا النجاح في الروبيكى.. قولنا نكمل ونعمل منشأت تانية".

 


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