الدولة تعيد لمدينة العريش جمالها بإنشاء 5 ميادين.. تعرف عليها

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مدينة العريش إنشاء 5 ميادين جديدة، وقال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أن مدينة العريش انتهت من المرحلة الأولى لمشروع تطويرها وتضمنت إنشاء ورفع كفاءة 5 ميادين وربطها بالمحاور والشوارع المرتبطة بها، وأن العمل جارٍ لاستكمال باقى مراحل المشروع التى تشمل تطوير المدخل الغربى للمدينة وشارع الفاتح ليصبح الواجهة المشرفة لمدخل العريش، وتطوير وإنشاء كورنيش العريش لحتوى على إنشاء كورنيش كامل وممشى سياحى وأعمال إنارة كاملة وأماكن انتظار وأماكن الخدمة من كافيتريات وبرجولات وحمامات ليكون متنفسا طبيعيا ومزارا سياحيا لأهالى سيناء والزائرين.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أنه انطلقت وتتواصل بتنفيذ مرحلتها الثانية بإنشاء المحاور، لافتا إلى أنها تشمل المحور الأول الساحلى من منطقة شرق العريش من السكاسكة حتى الريسة ويتواصل العمل فيها، وتشمل المرحلة القادمة محور شارع الجيش وصولا لمنطقة الساحة الشعبية مرورا بشارع أسيوط واستكماله فى الطريق الدائرى القديم الذى يصل إلى المحافظة وميناء العريش البحرى.