الدولة تتوسع فى مشروعات الثقافة على أرض شمال سيناء.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت شمال سيناء توسعات فى مجال المشروعات الثقافية، كان أهمها افتتاح وتشغيل قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، وقال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إنه تم افتتاح قصر ثقافة العريش بعد انتهاء مراحل تطويره وأقيم على مساحة 1950 مترا مربعا، ويتكون من دور أرضى، وطابقين، ويحتوى على صالة مسرح تتسع 700 زائر.

وأضاف، أن قصر ثقافة العريش يضم غرف الفنانين، وقاعة الفنون الشعبية، ومناطق الخدمات، وغرف متعددة الأغراض، ومكتبة ونادى للطفل، ونادى العلوم، ونادى المرأة وقاعة الموسيقى، وقاعة الندوات، وافتتاح محطة لتموين السيارات بالغاز والمقامة بتمويل من القطاع الخاص بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن هذا الصرح ضمن سلسلة مشروعات منوزعة على أرض شمال سيناء، وأبرز مشروعات يتم العمل فيها تطوير مدينة العريش التى انطلقت وتتواصل بتنفيذ مرحلتها الثانية بإنشاء المحاور، لافتا إلى أنها تشمل المحور الأول الساحلى من منطقة شرق العريش من السكاسكة حتى الريسة ويتواصل العمل فيها، وتشمل المرحلة القادمة محور شارع الجيش وصولا لمنطقة الساحة الشعبية مرورا بشارع أسيوط واستكماله فى الطريق الدائرى القديم الذى يصل إلى المحافظة وميناء العريش البحرى.

وأكد أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة طريق مطار العريش بطول 6 كيلو متر وبعرض 6 حارات فى الاتجاهين ويربط بطريق العريش الدائرى ويخدم بشكل مباشر ميناء العريش البحرى.

ومن المشروعات القائمة بشمال سيناء تطوير المنطقة الحرفية الصناعية بالعريش المقامة على نحو كيلو مترا مربعا جنوب المساعيد بالعريش، تهدف إلى تفريغ مناطق وسط مدينة العريش من الورش الصناعية والحرفية.