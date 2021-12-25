الجيش الصومالى يجرى عملية أمنية لإزالة الألغام الأرضية فى شبيلى السفلى

مقديشو /أ ش أ/

أجرت القوات المسلحة الصومالية، اليوم السبت، عملية أمنية لإزالة الألغام الأرضية فى الطرق المؤدية إلى منطقة "أوطيغلي" التابعة لإقليم شبيلى السفلى بولاية جنوب الغرب الإقليمية.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن القوات فجرت بعض الألغام، وقاموا بإزالة أخرى، وذلك فى خطوة لتطهير الخلايا الإرهابية التى اعتادت على إلحاق الضرر ضد السكان المحليين فى المناطق الريفية بالبلاد.

ويواصل الجيش الصومالى ملاحقة ميليشيا الشباب الإرهابية والمرتبطة بتنظيم القاعدة فى جنوب ووسط البلاد.