اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجيش الصومالى يجرى عملية أمنية لإزالة الألغام الأرضية فى شبيلى السفلى

السبت، 25 ديسمبر 2021 01:19 م
الجيش الصومالى يجرى عملية أمنية لإزالة الألغام الأرضية فى شبيلى السفلى عناصر من الجيش الصومالى
مقديشو /أ ش أ/

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أجرت القوات المسلحة الصومالية، اليوم السبت، عملية أمنية لإزالة الألغام الأرضية فى الطرق المؤدية إلى منطقة "أوطيغلي" التابعة لإقليم شبيلى السفلى بولاية جنوب الغرب الإقليمية.

 

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن القوات فجرت بعض الألغام، وقاموا بإزالة أخرى، وذلك فى خطوة لتطهير الخلايا الإرهابية التى اعتادت على إلحاق الضرر ضد السكان المحليين فى المناطق الريفية بالبلاد.

 

ويواصل الجيش الصومالى ملاحقة ميليشيا الشباب الإرهابية والمرتبطة بتنظيم القاعدة فى جنوب ووسط البلاد.

 


الجيش الصومالى

الصومال

أخبار الصومال

إزالة الألغام الأرضية

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