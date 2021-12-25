اليوم السابع
Ads
السبت، 25 ديسمبر 2021 02:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التنمية المحلية: 4219 مشروعا بسوهاج وقنا ضمن برنامج تنمية الصعيد

السبت، 25 ديسمبر 2021 02:00 ص
التنمية المحلية: 4219 مشروعا بسوهاج وقنا ضمن برنامج تنمية الصعيد وزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة التنمية المحلية، أن إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذى يتم تنفيذه بمحافظتى سوهاج وقنا، حتى نهاية العام المالي 2020/2021 بلغ عدد المشروعات 3589 مشروعا بمحافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى 630 مشروعا مقترحا تنفيذه في خطة العام المالي 2021/2022.
 
ولفتت وزارة التنمية المحلية في تقرير حديث لها حول جهود الدولة في تنمية الصعيد، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر "سوهاج وقنا، أنه بما سيتم تنفيذه في خطة العام المالي 2021/2022، سيبلغ إجمالي مشروعات البرنامج 4219 مشروعا بمحافظتي سوهاج وقنا حتى العام المالي 2021/2022.
 
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عددا من المشروعات التنموية في نطاق محافظات الصعيد، وشدد الرئيس على أهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية، وضرورة تغيير ثقافة النمو السكاني.

الرئيس السيسى

برنامج التنمية المحلية فى الصعيد

صعيد مصر

الصعيد

التنمية المحلية

المناطق الصناعية بالصعيد

سوهاج

قنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التنمية المحلية: 16 مليار جنيه استثمارات برنامج تنمية الصعيد فى سوهاج وقنا

الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:40 م

أهالى الصعيد يحصدون ثمار التنمية فى كاريكاتير اليوم السابع

الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:37 م

الصعيد أولا.. حياة كريمة تساهم فى تغيير شكل الحياة بـ"قرى الجنوب".. فيديو

الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:05 م

حياة كريمة لأبناء الصعيد.. مشروعات المياه والصرف تغير وجه الحياة فى" قبلى".. إحلال وتجديد الخطوط القديمة ومد خطوط الصرف للمناطق المحرومة.. انشاء محطة مياه المنيا الجديدة وأبوقرقاص والعدوة بتكلفة 1.4 مليار جنيه

الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:00 م

"الجيل الرابع" ينهض بصعيد مصر.. شاهد مدينة أسوان الجديدة تتزين قبل افتتاحها رئاسيا

الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:31 م

صحة أبناء الصعيد أولوية..7 سنوات عمل شاهدة على تطوير القطاع الصحى بالمنيا.. تطوير مستشفيات ديرمواس وملوى وسمالوط بتكلفة 885 مليون جنيه.. تزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة