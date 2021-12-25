التقرير الطبى يكشف حجم إصابة سيدة أطلق عليها ابن عمها النار بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

كشف التقرير الطبي الخاص بربة منزل تعرضت لإطلاق نار على يد ابن عمها في منشأة القناطر بالجيزة، عن إصابتها برش خرطوش بيدها اليسرى، وتم تحويلها إلى مستشفى قصر العيني، وحالتها الصحية مستقرة.

وذكر والد المجني عليها أن المتهم أطلق النار على ابنته بواسطة سلاح ناري "فرد خرطوش" أمام منزله، قاصدا قتلها، وأنها أصيبت برش خرطوش، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكر والد المجني عليها أن المتهم البالغ من العمر 20 عاما، يقيم بذات العقار الذي يقيم به، ووجه اتهاما له بمحاولة قتل ابنته.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وضبط رجال المباحث بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش عيار 16، بالإضافة إلى 4 طلقات من ذات العيار.

ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على عامل، لاتهامه بالشروع في قتل ابنة عمه، بسبب خلافات أسرية، بمنشأة القناطر، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة ربة منزل بطلق ناري، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين للرائد إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أن ابن عم المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وتمكن رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية من ضبط المتهم.

بمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأرشد عن سلاح الجريمة وتم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.